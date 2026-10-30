Κωνσταντινούπολη: Νύφη παραλίγο να «απογειωθεί» κρατώντας δεκάδες μπαλόνια κατά τη διάρκεια φωτογράφισης -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Μια γαμήλια φωτογράφιση στην Κωνσταντινούπολη πήρε απρόσμενη τροπή, όταν οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν μια νύφη που κρατούσε τεράστια μπαλόνια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κατά τη διάρκεια γαμήλιας φωτογράφισης στον Βόσπορο, μια νύφη πόζαρε κρατώντας μια μεγάλη σύνθεση από γιγαντιαία μπεζ μπαλόνια, τα οποία είχαν επιλεγεί για να προσδώσουν μια ιδιαίτερη αισθητική στις φωτογραφίες της με φόντο το τοπίο.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσκόλεψαν τη νύφη, η οποία προσπαθούσε να διατηρήσει την ισορροπία της. Μια δυνατή ριπή ανέμου παρέσυρε τα μπαλόνια και τη γυναίκα προς το προστατευτικό τοιχίο της παραλίας.

Η κατάσταση κινδύνευσε να εξελιχθεί σε ατύχημα, καθώς η νύφη έμοιαζε έτοιμη να σηκωθεί από το έδαφος. Ένας φωτογράφος αντέδρασε έγκαιρα, κατάφερε να την πιάσει και απέτρεψε την πρόσκρουσή της σε ένα κτίριο.

Το βίντεο του περιστατικού προκάλεσε ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να το αντιμετωπίζουν με χιούμορ και να σχολιάζουν την επιμονή της γυναίκας. Έγινε, μάλιστα, σύγκριση με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Up».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Οκτωβρίου, στις όχθες του Βοσπόρου, όταν μια μέλλουσα νύφη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη περιπέτεια κατά τη διάρκεια της φωτογράφισής της, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο.

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Η γυναίκα πόζαρε με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο του Βοσπόρου, κρατώντας μια μεγάλη σύνθεση από γιγαντιαία μπεζ μπαλόνια, τα οποία είχαν επιλεγεί για να δώσουν μια ιδιαίτερη αισθητική στις γαμήλιες φωτογραφίες.

Η στιγμή που ο άνεμος παρέσυρε τη νύφη

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή μετέτρεψαν τη φωτογράφιση σε μια απρόσμενη περιπέτεια. Τα μπαλόνια άρχισαν να παρασύρονται από τις ριπές, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δυσκολεύεται να διατηρήσει την ισορροπία της.

Κάποια στιγμή, μια ιδιαίτερα δυνατή ριπή χτύπησε τα μπαλόνια, παρασύροντας τη νύφη προς το προστατευτικό τοιχίο της παραλίας. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα έμοιαζε έτοιμη να σηκωθεί από το έδαφος, καθώς προσπαθούσε να συγκρατήσει τα τεράστια μπαλόνια.

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Η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε ατύχημα, ωστόσο ένας από τους φωτογράφους αντέδρασε έγκαιρα και κατάφερε να την πιάσει, αποτρέποντας την πρόσκρουσή της σε κτίριο.

Τα σχόλια στα social media και η σύγκριση με την ταινία «Up»

Το βίντεο με την ασυνήθιστη περιπέτεια της νύφης προκάλεσε ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να αντιμετωπίζουν το περιστατικό με χιούμορ.

«Δεν θα άφηνε αυτά τα μπαλόνια με τίποτα, χαχαχα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, σχολιάζοντας την επιμονή της γυναίκας να κρατήσει τη σύνθεση παρά τον δυνατό άνεμο.

Ένας άλλος χρήστης, ονόματι Άντριου, συνέκρινε το περιστατικό με την ταινία κινουμένων σχεδίων της Pixar «Ψηλά στον Ουρανό» (Up), στην οποία ένα σπίτι σηκώνεται στον αέρα με τη βοήθεια χιλιάδων μπαλονιών.

Δείτε το βίντεο: