Ντούα Λίπα: Απέλυσε τον μάνατζέρ της μετά την υπογραφή επιστολής κατά του συγκροτήματος Kneecap - iefimerida.gr

Η Ντούα Λίπα πήρε τη δραστική απόφαση να απολύσει τον μάνατζέρ της, Ντέιβιντ Λέβι, μετά τη συμμετοχή του στην υπογραφή επιστολής που ζητούσε την απομάκρυνση του φιλοπαλαιστινιακού ιρλανδικού συγκροτήματος Kneecap από το φεστιβάλ Γκλάστονμπερι τον περασμένο Ιούλιο.

Η επιστολή, η οποία ζητούσε την ακύρωση της συμμετοχής των Kneecap στο διάσημο φεστιβάλ, προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετούς καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας να την καταγγέλλουν. Η διαρροή της επιστολής οδήγησε στην τελική απόφαση να ανέβει το συγκρότημα κανονικά στη σκηνή του Γκλάστονμπερι, παρά τις πιέσεις που υπήρξαν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Ντούα Λίπα έκρινε ότι η στάση του Λέβι, ο οποίος θεωρείται υποστηρικτής του Ισραήλ και της πολιτικής του κατά της Παλαιστίνης, ήταν ασύμβατη με τις δικές της πεποιθήσεις. Ο ίδιος ο Λέβι υπέγραψε την επιστολή με την οποία καλούνταν ο ιδρυτής του φεστιβάλ, Μάικλ Ίβις, να ακυρώσει τη συμμετοχή των Kneecap λόγω της υποτιθέμενης υποστήριξής τους σε ένοπλες οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, κατηγορίες που το συγκρότημα αρνείται.

Η στάση της Ντούα Λίπα υπέρ των Παλαιστινίων, μαζί με τη δράση καλλιτεχνών και μουσικών που αποσύρουν τη μουσική τους από το Ισραήλ, αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου κινήματος που ζητά από τη μουσική βιομηχανία να αναλάβει πιο δυναμική θέση απέναντι στις εξελίξεις στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Πρόσφατα, πάνω από 400 μουσικοί και δισκογραφικές εταιρείες υποστήριξαν την πρωτοβουλία «No Music for Genocide», καλώντας σε μποϊκοτάζ της μουσικής βιομηχανίας στο Ισραήλ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη βία στην περιοχή.

Η αντίδραση των Kneecap

Το συγκρότημα Kneecap, γνωστό για τις ριζοσπαστικές του πολιτικές θέσεις, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των διεθνών αντιδράσεων, αυτή τη φορά λόγω της απόφασης της καναδικής κυβέρνησης να τους απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα, κατηγορώντας τους για υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων. Οι Kneecap αντέτειναν, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια των καναδικών αρχών ως «αναληθή και κακόβουλα», απειλώντας με νομικές ενέργειες.