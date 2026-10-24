Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φτιάχνει σοκολατάκια στη Ζυρίχη -Το ταξίδι με τον Γιώργο Γεροντιδάκη [βίντεο] - iefimerida.gr

Απόδραση στη Ζυρίχη για την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ελβετία για λίγες στιγμές χαλάρωσης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το ζευγάρι εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για αποδράσεις εντός και εκτός συνόρων, καθώς τα ταξίδια αποτελούν αγαπημένη τους συνήθεια για να ανακαλύπτουν νέους προορισμούς και να ξεφεύγουν από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδραση με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στην ελβετική πόλη μέσα από τους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες που παρουσίασε, ξεχώρισε η επίσκεψή της σε τοπική σοκολατοποιία της Ζυρίχης, όπου είχε την ευκαιρία να μάθει η ίδια την τέχνη της παρασκευής σοκολατένιων λιχουδιών, μοιραζόμενη την εμπειρία της.

Το πρόγραμμα του ζευγαριού περιελάμβανε ρομαντικούς περιπάτους στο ιστορικό κέντρο, περιηγήσεις στα δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης και τη δοκιμή διαφόρων πρωτότυπων τοπικών δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας χαλάρωση με εξερεύνηση.

Το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, επιλέγοντας έναν από τους πιο γραφικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Τα ταξίδια αποτελούν σταθερά μία από τις αγαπημένες τους συνήθειες, καθώς τόσο η γνωστή παρουσιάστρια όσο και ο δημοφιλής ηθοποιός επιδιώκουν να ξεκλέβουν χρόνο για νέες εξορμήσεις.

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Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Πανέμορφη Ζυρίχη»

Κάθε ευκαιρία είναι κατάλληλη για να ανακαλύψουν νέες γωνιές, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και πέρα από τα σύνορά της.

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Η ίδια η Ντορέττα Παπαδημητρίου μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο, όπου μεταξύ άλλων επισκέφθηκε σοκολατοποιία στη Ζυρίχη και έμαθε να φτιάχνει σοκολατάκια.

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Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην ελβετική πόλη, οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ρομαντικούς περιπάτους στο ιστορικό κέντρο, να περιηγηθούν στα πιο δημοφιλή αξιοθέατα και να δοκιμάσουν πρωτότυπες τοπικές δραστηριότητες.

