Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ποζάρει με φόντο το κύμα της θάλασσας -Το στιγμιότυπο με τον Γιώργο Γεροντιδάκη - iefimerida.gr

Τις διακοπές τους σε άγνωστο προορισμό απολαμβάνουν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της υποκριτικής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από την παραλία, φορώντας εντυπωσιακό μπικίνι και πράσινο καπέλο. Με λεζάντα «Μια μέρα στη θάλασσα», μοιράστηκε τις στιγμές χαλάρωσής της στην άμμο, κρατώντας και πάλι μυστική την τοποθεσία.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης σηματοδότησε την έναρξη των διακοπών τους, δημοσιεύοντας μία selfie από το αυτοκίνητο. Στη φωτογραφία, το ζευγάρι φαίνεται να ταξιδεύει με τον ηθοποιό στο τιμόνι, με κατεύθυνση προς έναν άγνωστο καλοκαιρινό προορισμό.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποκάλυψε πώς αντιμετωπίζει τον καύσωνα, ανεβάζοντας βίντεο από τις βουτιές της σε ένα ποτάμι. Η τοποθεσία περιβάλλεται από ένα καταπράσινο δάσος, όμως η ηθοποιός δεν αποκάλυψε τον συγκεκριμένο προορισμό.

Το ζευγάρι μοιράζεται πλέον συχνότερα κοινές φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνοντας μια αλλαγή στάσης. Αυτή η πρακτική έρχεται σε αντίθεση με την αρχική περίοδο της σχέσης τους, όπου απέφευγαν τις κοινές δημοσιεύσεις.

Εδώ και κάποιες εβδομάδες το ζευγάρι γεμίζει τις μπαταρίες του μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις και ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύουν φωτογραφίες από τους προορισμούς που επισκέπτονται.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πέρασαν μία ημέρα στη θάλασσα και ανέβασε κάποιες στιγμές τους, χωρίς να αποκαλύπτει την τοποθεσία όπου βρίσκονται.

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Με μια πετσέτα πάνω στην άμμο η Ντορέττα Παπαδημητρίου

Η όμορφη ηθοποιός φορούσε ένα εντυπωσιακό μπικίνι σε βυσσινί και πορτοκαλί απόχρωση, ενώ ένα πράσινο καπέλο προστάτευε το πρόσωπό της από τον ήλιο.

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«Μια μέρα στη θάλασσα» έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.



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Πρόσφατα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από μία καλοκαιρινή της εξόρμηση με τη Μαίρη Συνατσάκη και τη μικρή Ολίβια στη θάλασσα. Η μικρούλα είναι βαφτιστήρα της και είχε την ευκαιρία να παίξει μαζί της στην αμμουδιά.

Ο τρόπος που καταπολεμά τον καύσωνα

Παράλληλα, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να απολαμβάνει δροσερές βουτιές σε ποτάμι, το οποίο περιβάλλεται από ένα μαγευτικό δάσος. Αν και δεν θέλησε να πει ακόμα σε ποιον ειδυλλιακό προορισμό βρίσκεται, όμως τόνισε με χιούμορ ότι με αυτόν τον τρόπο καταπολεμά τον καύσωνα.

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Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχε μοιραστεί μία selfie, η οποία έδειχνε τους δυο τους να βρίσκονται στο αυτοκίνητο κι εκείνος να οδηγεί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι δυο τους το τελευταίο διάστημα μοιράζονται όλο και πιο συχνά κοινά στιγμιότυπα στα social media, αντίθετα με το ξεκίνημα της σχέσης τους που δεν έβαζαν ποτέ κοινές φωτογραφίες.

