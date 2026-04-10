«Δεν γνώριζα τίποτα»: Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι αιφνιδιάστηκε πλήρως από τη δήλωση της Μελάνια για τον Έπσταϊν - iefimerida.gr

Αιφνιδιασμένος από την απόφαση της συζύγου του Μελάνια να μιλήσει στα ΜΜΕ για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.



Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη δημοσιογράφο του MS Now, Ζακλίν Αλεμάνι, «δεν γνώριζε τίποτα» για τη δήλωση της συζύγου του πριν εκείνη ξεκινήσει να μιλά, όπως έγραψε η δημοσιογράφος σε ανάρτησή της στο Χ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος της είπε επίσης ότι η Μελάνια «δεν γνώριζε» τον Έπσταϊν, πριν κλείσει το τηλέφωνο γιατί βρισκόταν σε meeting για τον πόλεμο.



Το γραφείο της Μελάνια είχε ανακοινώσει με email την Τετάρτη 8 Απριλίου ότι επρόκειτο να «προβεί σε δήλωση» στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη στις 14:30 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Ωστόσο, το email δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας της.

Η αιφνιδιαστική δήλωση της Μελάνια Τραμπ

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον ατιμασμένο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», δήλωσε η Μελάνια στη σπάνια ζωντανή τοποθέτησή της. «Τα άτομα που διαδίδουν ψευδείς ισχυρισμούς για εμένα στερούνται ηθικών αξιών, ταπεινότητας και σεβασμού. Δεν με ενοχλεί η άγνοιά τους, αλλά απορρίπτω τις κακόβουλες προσπάθειές τους να αμαυρώσουν τη φήμη μου».

Η πρώτη κυρία ανέφερε ότι οι «ψευδείς συκοφαντίες» εις βάρος της προέρχονται από «κακόβουλα και πολιτικά υποκινούμενα άτομα και οργανισμούς που επιδιώκουν να βλάψουν το όνομά μου, να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη και να ανέλθουν πολιτικά — κάτι που πρέπει να σταματήσει».

Πρόσθεσε επίσης ότι «ψεύτικες εικόνες και δηλώσεις» που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη συνδέουν με τον Έπσταϊν είναι «εντελώς αναληθείς».

«Δεν είχα καμία γνώση για τις εγκληματικές του δραστηριότητες»

Η Μελάνια συνέχισε προσπαθώντας να διαψεύσει τις φήμες ότι ο Έπσταϊν ήταν εκείνος που τη σύστησε στον μελλοντικό πρόεδρο. Η τυχαία γνωριμία της με τον Τραμπ σε ένα πάρτι το 1998 καταγράφεται στο βιβλίο απομνημονευμάτων της «Melania», όπως ανέφερε η ίδια.

«Δεν υπήρξα ποτέ φίλη με τον Έπσταϊν. Ο Ντόναλντ κι εγώ βρεθήκαμε κατά καιρούς στα ίδια πάρτι με τον Έπσταϊν, καθώς η συνύπαρξη στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους είναι συνηθισμένη στη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς», δήλωσε η Μελάνια, προσθέτοντας ότι δεν τον γνώρισε μέχρι μια εκδήλωση το 2000, στην οποία παρευρέθηκε μαζί με τον Τραμπ. «Εκείνη την περίοδο δεν είχα γνωρίσει τον Έπσταϊν και δεν είχα καμία γνώση για τις εγκληματικές του δραστηριότητες», ανέφερε.