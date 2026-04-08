Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του 50 Cent: Από τα σοκάκια του Κουίνς στην παγκόσμια καταξίωση - iefimerida.gr

Μέσα από μία σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων θα ξεδιπλωθεί η πολυτάραχη ζωή του 50 Cent και η εξέλιξή του σε ράπερ, ηθοποιό αλλά και παραγωγό.

Πρόκειται για μια συνεργασία του καλλιτέχνη με το Hulu, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάντον Λόβετ. Σύμφωνα με το Deadline το ντοκιμαντέρ, για το οποίο ακόμα δεν έχει δοθεί τίτλος, θα καταγράφει εκτενώς την εξέλιξη του 50 Cent από τα πρώτα του χρόνια της ζωής του στη συνοικία Νότια Τζαμάικα, στο Κουίνς, μέχρι και την εδραίωσή του ως παγκοσμίως αναγνωρισμένος μουσικός και επιχειρηματικός παράγοντας.



50 Cent: Το εκρηκτικό ντεμπούτο άλμπουμ του το 2003

Η αφήγηση θα καλύπτει την επιβίωσή του μετά από εννέα πυροβολισμούς το 2000, το εκρηκτικό ντεμπούτο άλμπουμ του το 2003, «Get Rich or Die Tryin» και την εξαιρετικά επιτυχημένη είσοδό του στην τηλεόραση αλλά και στον κινηματογράφο. Μέσα από ένα προσωπικό πρίσμα, η σειρά στοχεύει να απεικονίσει πώς ο ράπερ μετέτρεψε τις συγκρούσεις και τις αντιξοότητες σε διαρκή πολιτισμικό αντίκτυπο.

«H σειρά απεικονίζει μια προσωπικότητα που έχει μεταμορφώσει τις συγκρούσεις και τις αντιξοότητες σε διαρκές πολιτισμικό αντίκτυπο», σύμφωνα με την περίληψη.

Ο Κέρτις Τζέιμς Τζάκσον ο 3ος, γνωστός από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο 50 Cent, είναι Αμερικανός ράπερ και ηθοποιός. Έγινε γνωστός με την κυκλοφορία των άλμπουμ του «Get Rich or Die Tryin» (2003) και το «The Massacre» (2005). Το «Get Rich or Die Tryin» έχει γίνει 8 φορές πλατινένιο από την RIAA (gold & platinum awards) και πούλησε πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα διεθνώς. Το άλμπουμ του «The Massacre» έχει γίνει 5 φορές πλατινένιο από την RIAA και πώλησε 11 εκατομμύρια αντίτυπα διεθνώς.



Οι εκατομμύρια πωλήσεις και οι κορυφαίες θέσεις στο Billboard

Ο 50 Cent είναι από τους πλουσιότερους ράπερ, έχοντας καθαρό κέρδος υπολογιζόμενο άνω των 440.000.000 δολαρίων το 2007, ενώ βρέθηκε στην θέση του 6ου καλύτερου καλλιτέχνη για την δεκαετία 2000-2009 στην κατάταξη του περιοδικού Billboard. Επίσης έφτασε στην 4η θέση στους κορυφαίους άντρες καλλιτέχνες και στην 3η στους κορυφαίους ράπερ, μετά τον Eminem και τον Nelly. Ακόμα ήρθε 6ος στους πιο επιτυχημένους Hot 100 καλλιτέχνες μεταξύ 2000-2009 από το Billboard Magazine.

Το Billboard επίσης τον ονόμασε ως No1 Ραπ καλλιτέχνη της δεκαετίας 2000-2009. Το άλμπουμ «Get Rich or Die Tryin» κατετάγη 12ο καλύτερο της δεκαετίας 2000-2009 από το Billboard και το άλμπουμ «The Massacre» κατετάγη 37ο καλύτερο άλμπουμ της δεκαετίας 2000-2009 από το ίδιο περιοδικό.

