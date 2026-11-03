Νέος έρωτας για τον Ντέμη Νικολαΐδη -Η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του - iefimerida.gr

Νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή φαίνεται ότι έχει γυρίσει ο Ντέμης Νικολαΐδης, περίπου έναν χρόνο μετά την απώλεια της συντρόφου του, που τον βύθισε σε βαρύ πένθος.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου 2025, σε ηλικία μόλις 41 ετών, μετά από μια γενναία αλλά σύντομη μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας τον πρώην ποδοσφαιριστή συντετριμμένο.

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Τώρα, ο Ντέμης Νικολαΐδης φαίνεται ότι βρίσκεται σε νέα σχέση.

Μαζί από το καλοκαίρι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Happy Day» στον Alpha, o παλαίμαχος ποδοσφαιριστής (και πρώην σύζυγος της Δέσποινας Βανδή) έχει σχέση από το καλοκαίρι με μια πολύ όμορφη γυναίκα, διατροφολόγο στο επάγγελμα, με παρουσία στα social media.

Το ζευγάρι κρατάει πολύ χαμηλό προφίλ και ο Ντέμης Νικολαΐδης δεν θέλει να προβάλλει ανοιχτά την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, το ζευγάρι -αν και πολύ διακριτικά- κυκλοφορεί μαζί δημοσίως κανονικά, χωρίς να κρύβουν τι αισθάνονται ο ένας για τον άλλον.

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«Φαίνεται ότι έναν χρόνο και κάτι μετά την απώλεια της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, στην οποία ο ίδιος στάθηκε κερί αναμμένο, κάτι παραπάνω από άνθρωπος, χαμογελάει ξανά. Δεν ξέρω αν είναι μια σχέση που αρχίζει ή κάτι πιο σοβαρό. Από το καλοκαίρι φαίνεται ότι έχει έρθει κοντά με μια γυναίκα, η οποία δεν βρίσκεται στον χώρο. Είναι διατροφολόγος, πολύ ωραία γυναίκα, με παρουσία στα social media και στον χώρο έμμεσα» ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Κυκλοφορούν κανονικά, δεν νομίζω ότι κρύβουν αυτό που αισθάνονται το τελευταίο διάστημα. Η σχέση ξεκίνησε όταν ο ίδιος την επισκέφθηκε για να χάσει κιλά», είπε χαρακτηριστικά.