Η Ντέμι Μουρ στα 64 της, χωρίς ίχνος ρυτίδας, δείχνει πιο νέα από ποτέ: Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μαζί με τις 3 κόρες της

Τι κι αν πριν από μερικές ημέρες γιόρτασε τα 64α γενέθλιά της; Η Ντέμι Μουρ ανέδειξε τη νεανική της εμφάνιση στο γκαλά του οργανισμού Baby2Baby, το Σάββατο.

Η ετήσια διοργάνωση έχει ως στόχο να συγκεντρώνει εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να στηρίζει το έργο του οργανισμού Baby2Baby για τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του.



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Mε εντυπωσιακή εμφάνιση στο γκαλά η Ντέμι Μουρ

Η διάσημη ηθοποιός έλαμπε κατά την άφιξή της στο Pacific Desing Center, στο Δυτικό Χόλιγουντ, στις 14 Νοεμβρίου, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή μαύρη δημιουργία του οίκου Carolina Herrera.



Η Ντέμι Μουρ, η οποία τιμήθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύαζε διαφάνειες και περίτεχνες λεπτομέρειες με βολάν στο επάνω μέρος.



Συγκεκριμένα, το φόρεμά της διέθετε, πέρα από το βαθύ ντεκολτέ, μια ανάλαφρη αέρινη φούστα με ουρά, ενώ μια ζώνη σε απαλό γαλάζιο χρώμα, πρόσθετε μια απρόσμενη πινελιά χρώματος.



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Οικογενειακή υπόθεση το γκαλά -Την συνόδευσαν οι κόρες της



Η βραδιά απέκτησε έντονα οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς η Ντέμι Μουρ πόζαρε μαζί με τις κόρες της, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα, στο κόκκινο χαλί.



Η Ντέμι Μουρ με τις κόρες της

Καθεμία επέλεξε ένα διαφορετικό στιλ για τη λαμπερή περίσταση. Η Σκάουτ προτίμησε μια εντυπωσιακή, λαμπερή τουαλέτα σε ουδέτερους τόνους, διακοσμημένη με περίτεχνες λεπτομέρειες και έναν φιόγκο στη μέση. Από την πλευρά της, η Ταλούλα επέλεξε μια φωτεινή κίτρινη δημιουργία με halterneck ντεκολτέ, διακοσμημένη με μεταλλικά floral μοτίβα.



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Όσο για τη Ράμερ, κινήθηκε σε πιο αιθέριους τόνους, με ανοιχτόχρωμο φόρεμα με διαφανή επικάλυψη, περίτεχνα διακοσμημένο μπούστο και εντυπωσιακή ουρά.