Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψαν 29 χρόνια μετά στο ξενοδοχείο που πήγαν όταν έκρυβαν τη σχέση τους - iefimerida.gr

Μνήμες από τον έρωτα που έζησαν στα νιάτα τους ξύπνησαν Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς επισκέφθηκαν ξανά 29 χρόνια μετά ξενοδοχείο που είχαν επισκεφθεί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε βίντεο της συζύγου του, Βικτόρια, στο ξενοδοχείο όπου βρίσκονται. Εκείνη εμφανίζεται με μαύρο, διάφανο φόρεμα με κορσέ και πολύχρωμα κεντήματα, αναπολώντας τις πρώτες ημέρες της σχέσης τους.

Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο με φόντο τη θάλασσα. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποκάλυψε πως στο ίδιο ξενοδοχείο στο Πορτοφίνο είχαν πάει το 1997, όταν η σχέση τους ήταν ακόμη μυστική από τα ΜΜΕ.

Το 2026, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην ιστορία της Βρετανίας, σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των Sunday Times, σηματοδοτώντας ένα τεράστιο οικονομικό ορόσημο για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

Η συνολική περιουσία του ζεύγους Μπέκαμ εκτιμάται πλέον στα 1,185 δισεκατομμύρια λίρες. Κατατάσσονται στη δεύτερη θέση των πλουσιότερων ανθρώπων του αθλητισμού, πίσω από την οικογένεια του Μπέρνι Έκλεστοουν.

Ήταν η εποχή όπου το ζευγάρι ήταν στην αρχή της σχέσης την οποία δεν είχαν κάνει γνωστή και προτιμούσαν να την κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους στο ξενοδοχείο, αναπολώντας τις πρώτες ημέρες της σχέσης τους.

Η Βικτόρια Μπέκαμ με διάφανο φόρεμα

Σε βίντεο που κοινοποίησε, η Βικτόρια Μπέκαμ εμφανίζεται να περπατά σε χώρο του ξενοδοχείου, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με κορσέ και διάφανο τελείωμα, διακοσμημένο με πολύχρωμα κεντήματα λουλουδιών.

Δείτε τη δημοσίευση του Μπέκαμ

Σε άλλο στιγμιότυπο, το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο λίγο μετά τη δύση του ηλίου με φόντο τη θάλασσα.

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Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εξήγησε ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι ξεχωριστή για εκείνους, γράφοντας στη λεζάντα: «Πριν από 29 χρόνια ήρθαμε στο Πορτοφίνο, σε αυτό το ξενοδοχείο, πριν μάθει κανείς ότι βγαίναμε και τώρα είμαστε ξανά εδώ. Πορτοφίνο 1997».



«Σε αγαπώ Ντέιβιντ Μπέκαμ»

Από την πλευρά της, η Βικτόρια Μπέκαμ δημοσίευσε αντίστοιχο στιγμιότυπο, καθώς και μία ακόμη φωτογραφία στην οποία πόζαρε με ένα καφέ μάξι φόρεμα. Σε μία από τις εικόνες, η σχεδιάστρια μόδας φαίνεται να πλησιάζει το πρόσωπό της στο μάγουλο του συζύγου της θέλοντας να τον φιλήσει. Η Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη σχέση της με το Πορτοφίνο, γράφοντας: «Πίσω στο Πορτοφίνο, όπου ξεκινήσαμε το 1997. Σε αγαπώ Ντέιβιντ Μπέκαμ».

Δείτε την ανάρτηση της Βικτόρια Μπέκαμ

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Η σχέση των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ ξεκίνησε το 1997 και αρραβωνιάστηκαν έναν χρόνο αργότερα, το 1998. Τον Μάρτιο του 1999 υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί και τον Ιούλιο του ίδιου έτους παντρεύτηκαν. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει συνολικά τέσσερα παιδιά, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.

Η περιουσία που ξεπέρασε το 1 δισ. λίρες

Μέσα στο 2026 ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των Sunday Times.

Η συνολική περιουσία του πρώην αρχηγού της εθνικής Αγγλίας και της συζύγου του, Βικτόρια Μπέκαμ, υπολογίζεται πλέον στα 1,185 δισεκατομμύρια λίρες.

Το ζευγάρι βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των ανθρώπων του αθλητισμού, πίσω μόνο από την οικογένεια του πρώην ισχυρού άνδρα της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστοουν, η περιουσία της οποίας εκτιμάται στα 2 δισεκατομμύρια λίρες.

