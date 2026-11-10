Σοκάρει ο Ντάστιν Χόφμαν με την αποκάλυψη για την κοκαΐνη: «Θα είχα πεθάνει» -Ο λόγος που σταμάτησε τη χρήση - iefimerida.gr

Μια προσωπική αποκάλυψη για τη σχέση του με την κοκαΐνη τη δεκαετία του 1970 κάνει ο Ντάστιν Χόφμαν στα νέα του απομνημονεύματα, με τίτλο «Look At Me».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο παραγωγός Μπομπ Έβανς μύησε τον Ντάστιν Χόφμαν στην κοκαΐνη κατά την προετοιμασία της ταινίας «Marathon Man» το 1976. Η γνωριμία τους με τα ναρκωτικά έγινε στα πάρτι της εποχής, μετά τον χωρισμό του ηθοποιού.

Ο ηθοποιός στα απομνημονεύματά του δεν κρύβει την ισχυρή έλξη που ένιωσε αρχικά για την κοκαΐνη. Ωστόσο, η χρήση της ουσίας τού προκαλούσε ταυτόχρονα και έντονη σωματική δυσφορία, καθιστώντας την εμπειρία του προβληματική.

Μια σοβαρή παρενέργεια, η έντονη αναπνευστική δυσφορία, τον οδήγησε να απομακρυνθεί από την ουσία. Ο ίδιος δηλώνει ευγνώμων, καθώς θεωρεί ότι αυτή η σωματική αντίδραση τού έσωσε τη ζωή από τον εθισμό.

Στο βιβλίο του, ο Χόφμαν αποκαλύπτει επίσης την «τρομερή» εμπειρία του από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Απόφοιτος», καθώς και το πολύ μικρό χρηματικό ποσό που του απέμεινε μετά την κάλυψη των εξόδων.

Ο βραβευμένος ηθοποιός περιγράφει πώς γνώρισε το συγκεκριμένο ναρκωτικό, πόσο έντονα του άρεσε η χρήση του, αλλά και την παρενέργεια που τον οδήγησε να το σταματήσει.

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Ο 89χρονος Χόφμαν αναφέρεται στην περίοδο μετά τον χωρισμό του από την Αν Μπερν, όταν άρχισε να έρχεται σε επαφή με τα ναρκωτικά που κυκλοφορούσαν στα πάρτι της εποχής.

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Όπως αποκαλύπτει, καθοριστικό ρόλο στη γνωριμία του με την κοκαΐνη είχε ο παραγωγός και φίλος του, Μπομπ Έβανς, ο οποίος τον μύησε στη χρήση της την περίοδο που προετοιμαζόταν και συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας «Marathon Man» του 1976.

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«Θεέ μου, πόσο μου άρεσε»

Στα απομνημονεύματά του δεν κρύβει πόσο έντονη ήταν η έλξη που ένιωσε για την κοκαΐνη. «Θεέ μου, πόσο μου άρεσε», γράφει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας, ωστόσο, μια σωματική αντίδραση που αποδείχθηκε καθοριστική για τη συνέχεια.

Όπως εξηγεί, η χρήση του ναρκωτικού τού προκαλούσε έντονη δυσφορία. «Με έκανε να νιώσω τρομερά άβολα. Την επόμενη μέρα που έκανα χρήση κοκαΐνης, μετά βίας μπορούσα να αναπνεύσω», αναφέρει.

Ο ηθοποιός δηλώνει ευγνώμων για αυτή την παρενέργεια, καθώς, όπως σημειώνει, θεωρεί ότι τον βοήθησε να απομακρυνθεί από την ουσία. «Αν δεν ήταν η συμφόρηση, θα ήμουν νεκρός αυτή τη στιγμή. Τόσο πολύ αγαπούσα την κοκαΐνη», γράφει στο βιβλίο του.

Οι αποκαλύψεις για τον «Απόφοιτο»

Το «Look At Me» περιλαμβάνει και άλλες προσωπικές αναφορές από την πολυετή κινηματογραφική διαδρομή του Ντάστιν Χόφμαν. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η περιγραφή της εμπειρίας του από τη συμμετοχή του στην ταινία «Ο Απόφοιτος».

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Ο ηθοποιός χαρακτηρίζει «τρομερή» την εμπειρία που είχε δουλεύοντας στη συγκεκριμένη παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στο ιδιαίτερα μικρό χρηματικό ποσό που του απέμεινε, αφού πρώτα κάλυψε τα έξοδα που σχετίζονταν με τα γυρίσματα της ταινίας.

Μέσα από τις σελίδες των απομνημονευμάτων του, ο Χόφμαν ανατρέχει σε διαφορετικές στιγμές της ζωής και της καριέρας του, φέρνοντας στο φως προσωπικές εμπειρίες από τις δεκαετίες που σημάδεψαν την πορεία του στον κινηματογράφο.