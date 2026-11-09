Ο Ντάστιν Χόφμαν για τη σχέση του με παντρεμένη: «Περνούσαμε πολύ καλά, όταν εκείνος μπήκε μέσα με ένα όπλο» - iefimerida.gr

Μια αποκάλυψη από τα νεανικά του χρόνια έκανε ο Ντάστιν Χόφμαν, περιγράφοντας πως σε μια ερωτική περίπτυξη ήρθε αντιμέτωπος με την κάννη ενός όπλου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ντάστιν Χόφμαν αποκάλυψε πως στα νιάτα του διατηρούσε σχέση με μια παντρεμένη. Εκείνη τον προσκάλεσε στο σπίτι της, πιστεύοντας λανθασμένα ότι ο σύζυγός της κοιμόταν βαθιά και δεν θα γινόταν αντιληπτός.

Κατά τη διάρκεια της ερωτικής τους συνεύρεσης, ο σύζυγος εμφανίστηκε ξαφνικά στο δωμάτιο κρατώντας όπλο. Σημάδεψε τον ηθοποιό και του ζήτησε να αποχωρήσει αμέσως από το σπίτι, δημιουργώντας μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τον τρόμο που ένιωσε, πιστεύοντας ότι θα έχανε τη ζωή του. Τόνισε πως η κάννη του όπλου φαινόταν τεράστια και ότι συνειδητοποίησε πως ο σύζυγος θα μπορούσε να πυροβολήσει ανά πάσα στιγμή.

Παρά το περιπετειώδες παρελθόν, η μετέπειτα προσωπική του ζωή σταθεροποιήθηκε. Παντρεύτηκε δύο φορές, με την Αν Μπερν και αργότερα με τη Λίζα Γκότσεγκεν, με την οποία παραμένει μέχρι σήμερα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, στο πλαίσιο της προώθησης των απομνημονευμάτων του με τίτλο «Look at Me», βρέθηκε καλεσμένος στο podcast «Conan O’Brien Needs a Friend».

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Χόφμαν ρώτησε τον παρουσιαστή Κόναν Ο'Μπράιεν εάν του είχε συμβεί ποτέ να τον σημαδέψουν με όπλο, για να αφηγηθεί στη συνέχεια μια επικίνδυνη εμπειρία από το παρελθόν του.

Ντάστιν Χόφμαν: «Είχα σχέση με παντρεμένη»

Όπως αποκάλυψε, διατηρούσε σχέση με μια παντρεμένη, η οποία τον είχε προσκαλέσει στο σπίτι της. «Είχα σχέση με μια παντρεμένη. Εκείνη πίστευε ότι, μόλις ο άντρας της αποκοιμούνταν, θα συνέχιζε να κοιμάται. Με είχε προσκαλέσει, λοιπόν, να πάω στο σπίτι τους, αφού εκείνος θα είχε πέσει για ύπνο» θυμήθηκε ο ηθοποιός, εξηγώντας πως πίστευαν ότι ο σύζυγός της κοιμόταν βαθιά.

Ωστόσο, την ώρα που οι δυο τους περνούσαν ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές, ο σύζυγος εμφανίστηκε ξαφνικά στο δωμάτιο. «Περνούσαμε πολύ καλά, όταν εκείνος μπήκε μέσα με ένα όπλο» ανέφερε ο Χόφμαν, περιγράφοντας πως ο άντρας τον σημάδεψε και του ζήτησε να αποχωρήσει αμέσως.

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«Η κάννη φαίνεται πολύ μεγαλύτερη»

Μάλιστα, όπως περιγράφει, εκείνη τη στιγμή πίστεψε ότι θα έχανε τη ζωή του. «Όταν κάποιος σε σημαδεύει με όπλο, πρώτα απ' όλα η κάννη φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από όσο είναι στην πραγματικότητα. Συνειδητοποιείς ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πατήσει τη σκανδάλη» εξομολογήθηκε, συμπληρώνοντας δραματικά: «Έχει το δάχτυλό του στη σκανδάλη και σκέφτεσαι ότι μπορεί να πυροβολήσει οποιαδήποτε στιγμή. Καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν, ότι θα πεθάνεις. Εκείνη τη στιγμή είσαι διατεθειμένος να κάνεις τα πάντα για να μη σε σκοτώσουν».

Οι δύο γάμοι και τα πέντε παιδιά

Παρά την άτακτη νεανική του ζωή, η προσωπική πορεία του σταρ πήρε στη συνέχεια διαφορετική τροπή. Το 1969 παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Αν Μπερν, με την οποία απέκτησε την κόρη τους Τζένα, σήμερα 55 ετών, ενώ υιοθέτησε και την κόρη της Μπερν, Καρίνα.

Μετά το διαζύγιό τους το 1980, ο Χόφμαν παντρεύτηκε τη Λίζα Γκότσεγκεν, με την οποία παραμένει μαζί μέχρι σήμερα. Το ζευγάρι, που γνωριζόταν για χρόνια λόγω οικογενειακών δεσμών, παρά τη διαφορά ηλικίας των 17 ετών, έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τον Τζέικ, τη Ρεμπέκα, τον Μάξγουελ και την Άλι.

