Ο «James Bond» στην Γλυφάδα: Ο Ντάνιελ Κρεγκ παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου στον Άγιο Κωνσταντίνο [βίντεο] - iefimerida.gr

Την περιφορά του Επιταφίου στην Γλυφάδα παρακολούθησε ο δημοφιλής ηθοποιός του Χόλιγουντ Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο «Jame Bond» βρέθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Γλυφάδα μαζί με την σύζυγό του Ρέιτσελ Βάις και την κόρη του και όπως θα δείτε στο βίντεο από την ΕΡΤ ο ηθοποιός παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ βρίσκεται στην Αθήνα για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Νταμιέν Σαζέλν, για την οποία γυρίσματα γίνονται σε Αθήνα και Κέρκυρα.



