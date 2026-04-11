Ο «James Bond» στην Γλυφάδα: Ο Ντάνιελ Γκρεγκ παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου στον Άγιο Κωνσταντίνο [βίντεο] - iefimerida.gr

Την περιφορά του Επιταφίου στην Γλυφάδα παρακολούθησε ο διμοφιλής ηθοποιός του Χόλιγουντ Ντάνιελ Γκρεγκ.

Ο «Jame Bond» βρέθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Γλυφάδα μαζί με την σύζυγό του Ρέιτσελ Βάις και την κόρη του και όπως θα δείτε στο βίντεο από την ΕΡΤ ο ηθοποιος παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου.

Ο Ντάνιελ Γκρεγκ βρίσκεται στην Αθήνα για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Νταμιέν Σαζέλν, για την οποία γυρίσματα γίνονται σε Αθήνα και Κέρκυρα.



