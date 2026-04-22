Ντάνιελ Κρεγκ: «Φυσικά και μου αρέσει η Ελλάδα, τη λατρεύω» [βίντεο] - iefimerida.gr

Με λίγες λέξεις ο Ντάνιελ Γκρεγκ εξέφρασε την πολύ καλή εικόνα που αποκόμισε από τη χώρα μας κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της νέας ταινίας του.

Ο διάσημος ηθοποιός εθεάθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας και απαντώντας σχεδόν μονολεκτικά, όπως έκανε άλλωστε και ο κινηματογραφικός Τζέιμς Μποντ τον οποίο έχει υποδυθεί με μεγάλη επιτυχία, είχε να πει δυο καλές κουβέντες για την Ελλάδα.

Ο Ντάνιελ Γκρεγκ ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα και την Κέρκυρα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη του «La La Land» Ντάμιεν Σαζέλ, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Ντάνιελ Γκρεγκ: «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι»

«Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Ήταν πολύ όμορφα», είπε αρχικά ο Ντένιελ Κρεγκ και ενώ ο Γρηγόρης Μπάκας προσπαθούσε να του κάνει περισσότερες ερωτήσεις, ο ηθοποιός φανερά ενοχλημένος επισήμανε: «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι».

Μόλις εκείνος του εξήγησε πως είναι δημοσιογράφος, του απάντησε στην επόμενη ερώτηση που είχε να κάνει με την αγάπη του για την Ελλάδα: «Φυσικά και μου αρέσει η Ελλάδα, τη λατρεύω», δήλωσε.

Η περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα

Ο Ντάνιελ Γκρεγκ έζησε μια μοναδική εμπειρία κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, η οποία συνέπεσε με το ορθόδοξο Πάσχα. Στα διαλείμματα των γυρισμάτων ο ηθοποιός είχε βρεθεί στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στη Γλυφάδα μαζί με τη σύζυγό του Ρέιτσελ Βάις και την κόρη του και είχε ακολουθήσει την περιφορά του Επιταφίου. Μάλιστα δεν δίστασε να βγάλει βίντεο με το κινητό του της κατανυκτικής τελετής.