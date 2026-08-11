Ο Γιώργος Ντάβλας για προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη της Τήνου -Έφτασε γονατιστός στον ναό [βίντεο] - iefimerida.gr

Λίγες ημέρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, ο Γιώργος Ντάβλας βρέθηκε στην Τήνο για το καθιερωμένο προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη.

Ο γνωστός PR manager, ο οποίος προ ημερών υιοθέτησε ένα γαϊδουράκι, επισκέφθηκε την Παναγία της Τήνου και ακολούθησε γονατιστός τη διαδρομή μέχρι τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας.

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Ο ίδιος θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία του με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την πορεία του προς τον ναό.

Η ανάρτηση του Γιώργου Ντάβλα

«Κάθε χρόνο και φέτος προσκυνήσαμε την Παναγία μας με αγάπη και σεβασμό. Τη Μητέρα όλων μας. Βοήθειά μας. Υγεία και χαρά σε όλους» έγραψε ο κ. Ντάβλας.



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Η εικόνα των πιστών που ανεβαίνουν γονατιστοί τον δρόμο προς την Ευαγγελίστρια αποτελεί άλλωστε χαρακτηριστικό μέρος του προσκυνήματος στην Τήνο. Κάθε χρόνο, ιδιαίτερα τις ημέρες πριν και ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν στο νησί προκειμένου να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη και να εκπληρώσουν τα τάματά τους.

Με τη μεγάλη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου να πλησιάζει, η Τήνος έχει ήδη αρχίσει να υποδέχεται πλήθος προσκυνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με το νησί να βρίσκεται στο επίκεντρο των θρησκευτικών εορτασμών του Δεκαπενταύγουστου.