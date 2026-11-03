Νότης Σφακιανάκης: Η φωτογραφία που ανέβασε ο ανιψιός του και οι ευχές για τα 67α γενέθλιά του - iefimerida.gr

Μια φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη δημοσίευσε ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος, με αφορμή τα 67α γενέθλια του τραγουδιστή, στέλνοντάς του τις ευχές του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Νότης Σφακιανάκης συμπλήρωσε τα 67 του χρόνια, συνεχίζοντας την αποχή του από τη δημοσιότητα και τις επαγγελματικές εμφανίσεις. Η επιλογή του να παραμένει μακριά από τα φώτα αποτελεί συνειδητή απόφαση των τελευταίων ετών.

Με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του, ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, προχώρησε σε μια δημόσια ανάρτηση. Δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στα social media, την οποία συνόδευσε με ένα προσωπικό μήνυμα.

Στο μήνυμά του, ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης εξέφρασε την αγάπη και τον σεβασμό του προς τον θείο του. Τόνισε εμφατικά ότι μετά από όσα έχει προσφέρει, ο καλλιτέχνης αξίζει να ζει τη ζωή του όπως επιθυμεί.

Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με μια ειλικρινή και άμεση ευχή για υγεία. Ο ανιψιός του ευχήθηκε στον τραγουδιστή να είναι γερός, υποστηρίζοντας τις επιλογές του ανεξάρτητα από το πού και πώς αποφασίζει να ζει.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τη δημοσιότητα και τις νυχτερινές εμφανίσεις, συμπλήρωσε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου τα 67 του χρόνια.

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Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Νότης Σφακιανάκης: Οι ευχές του ανιψιού του για τα γενέθλιά του

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή του για τον θείο του, τονίζοντας πως αξίζει να ζει τη ζωή του όπως εκείνος επιθυμεί.

«Γερός να είσαι θέλω κι ας είσαι όπου θέλεις κι όπως θέλεις!!! Μετά από όλα αυτά που έχεις προσφέρει το αξίζεις!!! Χρόνια καλά, θείε μου!!! Υγεία σου εύχομαι μόνο», έγραψε χαρακτηριστικά.