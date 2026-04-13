Από την έξυπνη ντουλάπα παπουτσιών, ως τους αποστειρωτές με ακτινοβολία -Τα gadgets καθαριότητας των Νοτιοκορεατών που όλοι θα θέλαμε - iefimerida.gr

Η Νότια Κορέα θεωρείται μία από τις πιο καθαρές χώρες στον κόσμο και εντυπωσιάζει με τα υπερσύγχρονα gadgets καθαρισμού που γεμίζουν τα σπίτια της.

Μια κουλτούρα καθαριότητας που ξεκινά από το δημόσιο χώρο

Η καθαριότητα στη Νότια Κορέα δεν είναι απλώς συνήθεια, αλλά τρόπος ζωής. Ακόμα και η κατανάλωση φαγητού και ποτού απαγορεύεται σε ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ ισχύουν αυστηροί νόμοι κατά της ρύπανσης με βαριά πρόστιμα.

Αυτή η κουλτούρα καθρεφτίζεται και μέσα στα σπίτια, όπου η τεχνολογία έχει πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο στον καθημερινό καθαρισμό.

Τα «έξυπνα» gadgets που κλέβουν την παράσταση

Στα νοτιοκορεατικά σπίτια συναντά κανείς συσκευές που φαντάζουν βγαλμένες από το μέλλον. Μια από τις πιο εντυπωσιακές είναι η «έξυπνη» ντουλάπα παπουτσιών αξίας περίπου 599 δολαρίων, η οποία εξαλείφει βακτήρια και δυσάρεστες οσμές με ειδική τεχνολογία.

Επιπλέον, πολλά νοικοκυριά διαθέτουν κάδους απορριμμάτων που σφραγίζουν αυτόματα τη σακούλα, αποστειρωτές μαχαιριών και επιφανειών με υπεριώδη ακτινοβολία, φορητά πλυντήρια, καθώς και ηλεκτρονικούς αδιάβροχους αποστειρωτές φρούτων και λαχανικών.

Στα social media, οι κάτοικοι μοιράζονται συχνά τα gadgets τους, προκαλώντας θαυμασμό και σχόλια όπως «Μακάρι να είχαμε τέτοια στον Καναδά» ή «Πού βρίσκεις όλα αυτά;».

«Έξυπνη» ντουλάπα παπουτσιών

Αποστειρωτής μαχαιριών

Το «έξυπνο σπίτι» που εντυπωσιάζει

Μια influencer που επισκέφθηκε τη Νότια Κορέα παρουσίασε το διαμέρισμα όπου έμενε, με ντουλάπα που ατμοκαθαρίζει τα ρούχα κρατώντας τα χωρίς ζάρες. «Όλα καλά μέχρι να κοπεί το ρεύμα», αστειεύτηκε, προσθέτοντας ότι το μόνο που λείπει είναι μια ρομποτική οικιακή βοηθός.

Και η Ιαπωνία δεν υστερεί

Τα viral βίντεο δεν περιορίζονται μόνο στη Νότια Κορέα. Πολλοί χρήστες εντυπωσιάζονται εξίσου από τα gadgets καθαρισμού της Ιαπωνίας.

Σε ένα δημοφιλές TikTok βίντεο, μια γυναίκα παρουσιάζει την καθημερινή της ρουτίνα: πλυντήριο τοποθετημένο στον τοίχο του μπάνιου, ξεχωριστό πλύσιμο παπουτσιών, ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος και θερμαινόμενο συρτάρι αποθήκευσης. Ακόμα και ειδική σκούπα για στρώματα δείχνει πόση σκόνη συλλέγεται καθημερινά.

Οι χρήστες σχολιάζουν μαζικά «Τα θέλω όλα» και «Χρειάζομαι αυτό το πλυντήριο παπουτσιών».

Από την εκπαίδευση στην καθημερινή συνήθεια

Σύμφωνα με τον καθηγητή κοινωνιολογίας Scott North από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα, η καθαριότητα στην Ιαπωνία αποτελεί έκφραση υπερηφάνειας για τον ιαπωνικό τρόπο ζωής. Διδάσκεται από τα σχολικά χρόνια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να καθαρίζουν τις τάξεις και τους διαδρόμους, μετατρέποντας την καθαριότητα σε βαθιά ριζωμένη συνήθεια.

Σήμερα, τόσο στη Νότια Κορέα όσο και στην Ιαπωνία, η τεχνολογία έχει έρθει να ενισχύσει αυτή την κουλτούρα, προσφέροντας «φουτουριστικά» εργαλεία που κάνουν τον καθαρισμό πιο εύκολο, πιο αποτελεσματικό και πιο ευχάριστο.