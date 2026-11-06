Σάλος στη Νορβηγία: Βιβλίο αποκαλύπτει πώς έγινε η μεταμόσχευση της Μέτε-Μάριτ, δείχνει τον δότη -Αντέδρασε και ο γιατρός της - iefimerida.gr

Προβλήματα στη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας προκαλεί ένα βιβλίο για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, στο οποίο όμως αποκαλύπτονται άγνωστες λεπτομέρειες από την μεταμόσχευση πνεύμονα της Μέτε Μάριτ.



Την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία το «Eventyrnettene» (Οι νύχτες της περιπέτειας), ένα αφήγημα που καταγράφει εκ των έσω όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026. Την ώρα όμως που η Εθνική Ομάδα της Νορβηγίας έφτασε πολύ κοντά από το να κατακτήσει τον τίτλο, η βασιλική οικογένεια της χώρας περνούσε δύσκολες ώρες.



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Το αφήγημα του δημοσιογράφου Άλφρεντ Φίντγεστλ είχε ως στόχο να αφηγηθεί τις «περιπετειώδεις βραδιές ενός καλοκαιριού που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ». Ωστόσο, στις 250 σελίδες του βιβλίου εντοπίστηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταμόσχευση πνευμόνων στην οποία υποβλήθηκε η τότε διάδοχος του θρόνου, πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ. Πρόκειται για πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να είχαν δει το φως της δημοσιότητας.



O βασιλιάς Χάρολντ και η βασίλισσα Μέτε Μάριτ παρακολουθούν αγώνα ποδοσφαίρου της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας

Η αποκάλυψη για τη μεταμόσχευση της Μέτε Μάριτ



Ο δημοσιογράφος, ο οποίος είχε προνομιακή πρόσβαση στο εσωτερικό περιβάλλον της ομάδας αφηγείται τι πραγματικά συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες προσθέτοντας στοιχεία και για την πίεση στην οποία βρισκόταν η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας.



Σε κάποιο σημείο περιγράφει: «Ο 89χρονος βασιλιάς (ο Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις αρχές Σεπτεμβρίου), είχε περάσει μερικές ιδιαίτερα δύσκολες ημέρες. Τη Δευτέρα πριν από τον αγώνα με το Ιράκ, ο Μάριους είχε καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για σεξουαλικά αδικήματα. Και κατά τη διάρκεια του ίδιου του αγώνα, η νύφη του είχε υποβληθεί σε διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων, από έναν δότη που είχε χάσει ξαφνικά τη ζωή του σε ένα ατύχημα κάπου σε μία από τις σκανδιναβικές χώρες».

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Υποστηρίζοντας όμως ότι η επέμβαση πραγματοποιήθηκε ακριβώς «κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Ιράκ» (τη νύχτα της 16ης προς τη 17η Ιουνίου) και προσθέτοντας ότι το μόσχευμα προερχόταν από «ένα δυστύχημα στην Σκανδιναβία», ο συγγραφέας ξεπέρασε μια σαφή νομική και ηθική κόκκινη γραμμή. Σύμφωνα με τη νορβηγική νομοθεσία περί μεταμοσχεύσεων, αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι μυστικές, με στόχο να αποτραπεί η αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη.

Αντέδρασε ακόμη και ο γιατρός της βασίλισσας

Οι αντιδράσεις υπήρξαν έντονες. Το βιβλίο διορθώθηκε αμέσως ενόψει της επόμενης έκδοσής του, τόσο στην ψηφιακή όσο και στην audio μορφή.

Ωστόσο, ακόμη και ο θεράπων γιατρός της βασίλισσας Μέτε Μάριτ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρικσχοσπιταλέτ, ο επικεφαλής της Πνευμονολογικής Κλινικής Άρε Μάρτιν Χολμ, άσκησε δριμεία κριτική στον συγγραφέα, υπενθυμίζοντας ότι η αποκάλυψη ακριβών χρονικών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει στην παραβίαση της εμπιστευτικότητας και στην αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη, όπως μετέδωσε η νορβηγική έκδοση της εφημερίδας Dagbladet.

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Τι έλεγε η ανακοίνωση του παλατιού

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση πως η επέμβαση της Μέτε-Μαρίτ είχε στεφθεί με επιτυχία δημοσιοποιήθηκε το πρωί της 17ης Ιουνίου. Σε αυτήν αναφερόταν ότι η μεταμόσχευση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές, ενώ επισημαινόταν ότι ξεκινούσε πλέον μια μακρά περίοδος αποκατάστασης και παρατεταμένης νοσηλείας.

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο δελτίο Τύπου, το οποίο ήταν προσεκτικά διατυπωμένο, αποφεύχθηκε οποιαδήποτε λεπτομέρεια θα μπορούσε να συνδέσει τη χειρουργική επέμβαση με τις συνθήκες που περιέβαλλαν τον θάνατο του δότη.

Τα «μάζεψε» ο συγγραφέας

Ο συγγραφέας του βιβλίου αναγνώρισε το λάθος του, διευκρινίζοντας ότι στην πραγματικότητα δεν γνώριζε με βεβαιότητα την ακριβή χρονική στιγμή της επέμβασης.

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«Η διατύπωση είναι λανθασμένη. Θα έπρεπε να είχα γράψει ότι η Μέτε-Μαρίτ είχε υποβληθεί πρόσφατα σε επέμβαση και όχι ότι αυτή πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η Νορβηγία έπαιζε με το Ιράκ. Δεν γνωρίζω τίποτα σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Άλφρεντ Φίντγεστλ στην εφημερίδα Dagbladet.