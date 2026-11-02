Νορβηγία: Ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Μάριους Μποργκ Χόιμπι -Τι αποφάσισε το δικαστήριο εν αναμονή της έφεσης - iefimerida.gr

Την αποφυλάκιση του Μάριους Μποργκ Χόιμπι αποφάσισε περιφερειακό δικαστήριο της Νορβηγίας, εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση του δικαστηρίου προβλέπει επίσης την αφαίρεση του ηλεκτρονικού βραχιολιού παρακολούθησης που φορούσε, καθώς και την άρση του κατ’ οίκον περιορισμού του.

Ωστόσο, η απόφαση για την αποφυλάκισή του θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί από ανώτερο δικαστήριο προτού τεθεί σε ισχύ, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να ανατραπεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Όσλο.

Οι όροι που επέβαλε το δικαστήριο

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος Χόιμπι, γιος της βασίλισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ από προηγούμενο γάμο της, έχει καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για δύο βιασμούς, ενδοοικογενειακή βία και άλλα αδικήματα, ωστόσο έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.

Μέχρι σήμερα, ο Χόιμπι διέμενε στο βασιλικό κτήμα έξω από το Όσλο, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης. Σύμφωνα με τους όρους που έθεσε το δικαστήριο, θα πρέπει να παρουσιάζεται τακτικά στην αστυνομία, ενώ για τον επόμενο μήνα θα υποβάλλεται σε ελέγχους για χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατανάλωση αλκοόλ.

Από την πλευρά τους, οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει την παράταση της κράτησής του. Η εκδίκαση της έφεσής του ενώπιον του εφετείου αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο.