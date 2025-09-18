Νίκος Ορφανός: Ήταν θέμα χρόνου ο όγκος στον εγκέφαλο να αρχίσει να διαταράσσει την όρασή μου - iefimerida.gr

Στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει προ μερικών μηνών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ορφανός σε συνέντευξή του.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Μάιο ότι είχε διαγνωστεί με κρανιοφαρυγγίωμα, με τον ίδιο να ενημερώνεται για την κατάστασή του μόλις 20 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ορφανός υπεβλήθη σε χειρουργείο στο Ανόβερο της Γερμανίας και η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, με τον ηθοποιό να επιστρέφει στην Ελλάδα υγιής.

Νίκος Ορφανός για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας: Το προλάβαμε οριακά, ακριβώς πριν εκδηλώσει συμπτώματα

Την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Ορφανός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Power Talk, με τον ίδιο να προχωρά σε μια συγκλονιστική περιγραφή όσων του συνέβησαν.

«Ήταν ένας όγκος δυόμισι εκατοστά, μέσα στην υπόφυση, η οποία είναι ένας μυς που ελέγχει όλες τις ορμόνες του οργανισμού, πίσω από τα οπτικά νεύρα. Υπήρχε κίνδυνος, καθώς αυτό μεγάλωνε. Από την ώρα που το ανακαλύψαμε ως τυχαίο εύρημα είχε διπλασιαστεί μέσα σε έξι μήνες. Ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να μου διαταράσσει την όραση και να αρχίσει να διαταράσσει τις ορμόνες», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

«Το προλάβαμε οριακά, ακριβώς πριν εκδηλώσει συμπτώματα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Αφαιρέθηκε όλος ο όγκος σε μια επέμβαση, που είναι τύχη. Η νευροεπιστήμη είναι ένας συγκλονιστικός κλάδος της ιατρικής, μέχρι να καταλήξω να κάνω την επέμβαση πρέπει να μίλησα με πάνω από δέκα νευροχειρουργούς. Όλοι μου έλεγαν την ίδια φράση: “Θα ξέρουμε σίγουρα μόλις μπούμε”. Αφού μπει ο νευροχειρουργός σε κάτι το οποίο είναι φτιαγμένο για να μην ανοίγει, το κεφάλι, όπου αυτομάτως προκαλεί μια διαταραχή, μόλις αισθανθεί ότι υπάρχει κίνδυνος αφαιρώντας κάτι να σου προκαλέσει βλάβη, σταματάει, σε αφήνει να συνέλθεις, και εν ευθέτω χρόνω προγραμματίζεις και μια δεύτερη επέμβαση», εξήγησε ο Νίκος Ορφανός στη συνέχεια.

«Για εμένα η υγεία δεν ήταν ποτέ δεδομένο, πάντα προετοιμαζόμουν και έλεγα “είμαι ευτυχισμένος, έχω την οικογένειά μου, έχω τη δουλειά μου, ελπίζω το μέλλον να μην μου επιφυλάσσει κάτι σοβαρό”. Είναι ένα σημείο καμπής στη ζωή μου. Πριν από λίγο καιρό έλεγα στην οικογένειά μου, “αυτό που κατορθώσαμε, το ότι είμαι μαζί σας και δεν είμαι αυτή τη στιγμή μια κορνίζα στον τοίχο, είναι ένα οικογενειακό επίτευγμα”. Όλοι μαζί το πετύχαμε», τόνισε ο ηθοποιός σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, με τα λόγια του να συγκινούν.