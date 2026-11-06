Ο Νίκος Ορφανός για το θέατρο: «Μου έσωσε τη ζωή, βρήκα πολύ μεγάλη αποδοχή, συνεννόηση, επικοινωνία και αγάπη» - iefimerida.gr

Για τον ρόλο που διαδραμάτισε το θέατρο στη ζωή του μίλησε ο Νίκος Ορφανός, κάνοντας λόγο για έναν χώρο όπου βρήκε κατανόηση, επικοινωνία και αγάπη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Νίκος Ορφανός αναφέρθηκε στις συγκρουσιακές σχέσεις με την οικογένειά του κατά την εφηβεία και τα φοιτητικά του χρόνια, τονίζοντας πως δεν «κούμπωνε» μαζί τους. Υπογράμμισε πως το θέατρο του έσωσε τη ζωή, προσφέροντάς του έναν κόσμο αποδοχής.

Σχετικά με την απάτη της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο ηθοποιός εξέφρασε το σοκ του για την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Δήλωσε ότι ο ίδιος δεν ξεγελάστηκε ποτέ, καθώς ενισχύει μόνο αναγνωρισμένους φορείς, ανθρώπους απευθείας ή ζώα.

Ο ηθοποιός προέτρεψε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με τις φιλανθρωπίες, εφιστώντας την προσοχή κυρίως στις διαδικτυακές εκστρατείες, όπου ο κίνδυνος εξαπάτησης είναι μεγαλύτερος.

Ερωτηθείς για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο Νίκος Ορφανός τόνισε πως έχει το νόμιμο δικαίωμα να εργαστεί μετά το πέρας των δικαστικών του περιπετειών. Εξέφρασε, ωστόσο, αβεβαιότητα για μια πιθανή συνεργασία, καθώς η απόφασή του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Όσον αφορά στην οικογένειά του, δήλωσε πως υπήρχαν πολλές συγκρούσεις στο περιβάλλον όπου μεγάλωσε, ιδιαίτερα στην εφηβεία αλλά και στα χρόνια των σπουδών του.

Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, με τα χρόνια αμβλύνθηκαν οι αντιπαραθέσεις και οι οικογενειακές διαφορές, οπότε βελτιώθηκε και η επικοινωνία μεταξύ τους.

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Νίκος Ορφανός: «Πάντα στο τέλος αυτό που πρέπει να μένει είναι η αγάπη»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο Νίκος Ορφανός αναφέρθηκε και στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αλλά και στον Πέτρο Φιλιππίδη.

Αρχικά, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα μου, αλλά, όποια και να είναι, φαντάζομαι όλοι μας λίγο-πολύ έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας με τους γονείς μας. Πάντα στο τέλος αυτό που πρέπει να μένει είναι η αγάπη. Είχαμε πολλές αντιθέσεις και συγκρουσιακές καταστάσεις όταν ήμουν στην εφηβεία και στα πρώτα μου σπουδαστικά χρόνια. Μετά έστρωσε το πράγμα, βρήκαμε τα πατήματά μας. Όπως πολύ ωραία μου είπε μια συνάδελφός σας, καμιά φορά τυχαίνει τα παιδιά να μην ταιριάζουν με τους γονείς. Συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν, να νιώθω ότι δεν "κουμπώνω" με τους γονείς μου. Ευτυχώς, το θέατρο μου έσωσε τη ζωή, διότι με έβαλε σε έναν κόσμο που βρήκα πολύ μεγάλη αποδοχή και συνεννόηση και επικοινωνία και αγάπη».

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«Η φιλανθρωπία δεν έχει όρια»

Αναφορικά με τις απάτες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο Νίκος Ορφανός τόνισε πως τον σοκάρει ο τρόπος εξαπάτησης:

«Είναι πολύ άσχημο, σχεδόν σοκαριστικό, με τι καρδιά εκμεταλλεύεται κάποιος τον πόνο του άλλου. Εγώ δεν έτυχε ποτέ να ξεγελαστώ από κάτι τέτοιο, γιατί έδινα ενισχύσεις σε πολύ αναγνωρισμένες και σοβαρές εταιρείες ή κατευθείαν στους ανθρώπους που το είχαν ανάγκη και κυρίως στα ζώα, τα οποία είναι επίσης πολύ μεγάλη μου αγάπη... Η φιλανθρωπία δεν έχει όρια. Όπου μπορεί ο καθένας να ενισχύσει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι δεν είναι η πρώτη φιλανθρωπική οργάνωση που αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτή που έλεγε ότι είναι. Ιδίως όταν βλέπουμε εκστρατείες που ξεκινούν από το διαδίκτυο».

«Δεν ξέρω αν θα συνεργαζόμουν μαζί του»

Όταν ρωτήθηκε για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τα σενάρια επιστροφής του στο θέατρο, ο Νίκος Ορφανός σημείωσε: «Εφόσον ξεμπερδέψει με τις δικαστικές του περιπέτειες, όπως κάθε άνθρωπος που ξεμπερδεύει από μια δικαστική περιπέτεια, έχει δικαίωμα, βάσει του νόμου, να βιοποριστεί με όποιον τρόπο κρίνει. Εγώ δεν το κρίνω αυτό. Είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρω αν θα συνεργαζόμουν μαζί του, γιατί εγώ δεν λέω "ναι" αυτομάτως από το πρόσωπο ενός πρωταγωνιστή. Παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Η παραγωγή, ο ρόλος, η ομάδα. Δεν έχει τύχει να συνεργαστώ με τον Πέτρο, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό».

