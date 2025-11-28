Νίκος Οικονομόπουλος: Είμαι παραδομένος στον Χριστό -Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή - iefimerida.gr

Για την προσωπική του ζωή και την πίστη του στον Θεό μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Ant1.

Η συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή «Το Πρωινό» θα προβληθεί τη Δευτέρα, όμως την Παρασκευή προβλήθηκε ένα απόσπασμά της.

Ο παρουσιαστής ανέφερε ότι συζητούσαν πολλές ώρες με τον τραγουδιστή, όμως θα μεταδοθεί ένα μέρος της κουβέντας τους, που θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα.

«Η ζωή είναι απρόβλεπτη, μπορεί σε ένα μήνα να πω ότι έχω γυναίκα και παντρεύομαι»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανίστηκε επιφυλακτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή και το ενδεχόμενο να παντρευτεί, χωρίς βέβαια να το αποκλείει.

«Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου για πάντα» ανέφερε αρχικά, και συνέχισε: «Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Μπορεί σε ένα μήνα να σου πω ότι έχω γυναίκα και παντρεύομαι».

Επιπλέον, μίλησε για τη δημόσια δήλωσή του, μέσω της οποίας στήριξε τον Γιώργο Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα ο συνάδελφός του να τον ευχαριστεί.

«Τον αγαπώ τον Γιώργο. Έχει κάνει τη δική του πορεία. Όταν βλέπεις να τον πετροβολούν στα κανάλια και να μην μπορεί να απαντήσει, είναι κρίμα», σημείωσε.

«Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον χριστιανισμό, τονίζοντας τη σημασία που έχει στη ζωή του.

«Ποιος θα με καταλάβει αν τα πω; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Παραδομένος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουν. Το έχω πει χίλιες φορές. Δεν με νοιάζει. Βρίστε με όσοι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση, όταν μιλάω. Τρελαίνομαι. Πώς να στο πω;», είπε χαρακτηριστικά.