Νίκος Καρβέλας: Κυκλοφόρησε νέο τραγούδι -«Καλημέρα» με ρεμπέτικη ψυχή - iefimerida.gr

Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καλημέρα» παρουσιάζει ο Νίκος Καρβέλας, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για το επόμενο άλμπουμ που ετοιμάζει.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Καλημέρα» από την Panik Gold, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονα ρεμπέτικα στοιχεία και λειτουργεί ως προπομπός της επερχόμενης δισκογραφικής του δουλειάς.

Με το νέο του κομμάτι, ο καλλιτέχνης συνδυάζει ξανά διαφορετικές μουσικές επιρροές, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το ύφος και το υλικό του επερχόμενου, ολοκληρωμένου άλμπουμ του.

Το τραγούδι «Καλημέρα» είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες streaming, δίνοντας στο κοινό άμεση πρόσβαση στη νέα δημιουργία του καλλιτέχνη από την πρώτη ημέρα.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού ακολουθεί χρονικά την πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, με την οποία τον συνδέει μακροχρόνια προσωπική και καλλιτεχνική σχέση.

Το κομμάτι κυκλοφορεί από την Panik Gold και κινείται σε ήχους με έντονα ρεμπέτικα στοιχεία, αποτελώντας τον προπομπό της νέας δισκογραφικής δουλειάς του καλλιτέχνη.

Με το «Καλημέρα», ο Νίκος Καρβέλας επιχειρεί για ακόμη μία φορά να συνδυάσει διαφορετικές μουσικές επιρροές, δίνοντας το πρώτο δείγμα από το υλικό που θα περιλαμβάνει το επερχόμενο άλμπουμ του.

Το νέο τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις ψηφιακές streaming πλατφόρμες.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, με την οποία τον συνδέει μια προσωπική και καλλιτεχνική σχέση δεκαετιών.