Νίκος Γκάλης: Έρχεται η αυτοβιογραφία του -Πότε κυκλοφορεί το βιβλίο με τις άγνωστες ιστορίες, τους θριάμβους και τις αποκαλύψεις - iefimerida.gr

Στις 19/11 θα κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία τoυ Νίκου Γκάλη, όπου σε 53 κεφάλαια θα ξετυλίξει τη ζωή του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Νίκος Γκάλης ανακοινώνει την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «NO GRAVITY - ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ» στις 19 Νοεμβρίου. Το βιβλίο αποτελεί μια προσωπική εξομολόγηση για τη διαδρομή του από την Αμερική στην κορυφή.

Μέσα από 53 κεφάλαια, ο Γκάλης αφηγείται τα παιδικά του χρόνια στο Νιου Τζέρσεϊ, την κολεγιακή του πορεία και την απόφαση να αφήσει την προοπτική του NBA για να έρθει στην Ελλάδα και τον Άρη το 1979.

Το βιβλίο εστιάζει στα χρόνια της κυριαρχίας του Άρη και στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ιδιαίτερη θέση κατέχει ο θρίαμβος του Ευρωμπάσκετ 1987, μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας που ενέπνευσε τις επόμενες γενιές και άλλαξε την ιστορία του αθλήματος.

Πέρα από τις επιτυχίες, ο θρύλος του μπάσκετ αναφέρεται στις δύσκολες στιγμές, τις απογοητεύσεις και τις προσωπικές του αλήθειες. Η έκδοση εμπλουτίζεται με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από σταθμούς της ζωής και της καριέρας του.

Ο Νίκος Γκάλης υπήρξε ο άνθρωπος που έκανε όλη την Ελλάδα να ξενυχτά μπροστά στις τηλεοράσεις, γέμισε τις γειτονιές με παιδιά που ονειρεύονταν να του μοιάσουν και μετέτρεψε το μπάσκετ σε εθνική υπόθεση. Ο Γκάλης δεν υπήρξε απλώς ένας σπουδαίος αθλητής. Ήταν ο πρωταγωνιστής μιας εποχής, ένας άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και συνέδεσε το όνομά του με στιγμές που παραμένουν ανεξίτηλες στη συλλογική μνήμη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τον ιστορικό θρίαμβο του 1987, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ ετοιμάζεται να αφηγηθεί τη δική του ιστορία, αυτή τη φορά όχι μέσα από τα κατορθώματά του στο παρκέ, αλλά μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Νίκος Γκάλης αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, με τίτλο «NO GRAVITY -ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ», η οποία θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

Πρόκειται για μια προσωπική εξομολόγηση, στην οποία ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας ξετυλίγει τη διαδρομή του από τα παιδικά του χρόνια στην Αμερική μέχρι την καθιέρωσή του ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Το εξώφυλλο της αυτοβιογραφίας του Νίκου Γκάλη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις γειτονιές του Νιου Τζέρσεϊ στην κορυφή της Ευρώπης

Μέσα από 53 κεφάλαια, όσα και οι πόντοι που σημείωσε στο ιστορικό προσωπικό του ρεκόρ με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ο Νίκος Γκάλης αφηγείται με αμεσότητα και ειλικρίνεια όσα σημάδεψαν την προσωπική και αθλητική του πορεία.

Η αφήγηση ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια στο Μανχάταν και τις γειτονιές του Νιου Τζέρσεϊ, όπου μεγάλωσε σε μια οικογένεια Ελλήνων μεταναστών. Θυμάται τα πρώτα του βήματα στα αμερικανικά γήπεδα, τα χρόνια στο πανεπιστήμιο Seton Hall, την προοπτική μιας καριέρας στο NBA και την απόφαση που τελικά τον οδήγησε στη Θεσσαλονίκη το 1979.

Μια απόφαση που έμελλε να αλλάξει όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και την πορεία του ελληνικού μπάσκετ.

Ξεχωριστή θέση στο βιβλίο κατέχουν τα χρόνια της μεγάλης κυριαρχίας του Άρη, οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που καθήλωναν εκατομμύρια τηλεθεατές, οι σχέσεις με προπονητές και συμπαίκτες, αλλά και οι στιγμές που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του εντός και εκτός γηπέδων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά, από την αφήγηση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το Ευρωμπάσκετ του 1987. Ο ιστορικός θρίαμβος της Εθνικής Ελλάδας, που έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, δεν αποτέλεσε απλώς μια τεράστια αθλητική επιτυχία. Ήταν μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αντιμετώπιζαν το μπάσκετ και ενέπνευσε τις επόμενες γενιές.

Οι προσωπικές αλήθειες και οι άγνωστες πλευρές της διαδρομής του

Πέρα από τις μεγάλες νίκες και τα τρόπαια, ο Νίκος Γκάλης ανατρέχει και στις δύσκολες στιγμές της καριέρας του. Μιλά για απογοητεύσεις, αντιπάλους, συνεργασίες και καθοριστικές αποφάσεις, ενώ αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο προετοιμαζόταν σωματικά και πνευματικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού.

Παράλληλα, καταθέτει τη δική του οπτική για γεγονότα που απασχόλησαν επί δεκαετίες τον αθλητικό κόσμο, χωρίς να αποφεύγει τις προσωπικές αναφορές και τις δύσκολες αλήθειες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το οποίο συνοδεύει την αφήγηση και φωτίζει σημαντικούς σταθμούς της ζωής και της καριέρας του.

Το «NO GRAVITY – ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ» δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους φίλους του μπάσκετ. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τις γειτονιές της Αμερικής και κατάφερε να γίνει σύμβολο για μια ολόκληρη χώρα. Μια διαδρομή γεμάτη επιμονή, πειθαρχία, θριάμβους και ανατροπές, από εκείνες που αποδεικνύουν ότι ορισμένοι αθλητές δεν κατακτούν απλώς την κορυφή, αλλά αλλάζουν για πάντα την ιστορία του αθλήματός τους.