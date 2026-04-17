Νικολέττα Καρρά: Μου αρέσει να μεταμορφώνομαι -Δεν αγαπώ καθόλου τις ρυτίδες, δεν μου αρέσει να τις βλέπω - iefimerida.gr

Για την τάση της να μεταμορφώνεται στους ρόλους που αναλαμβάνει αναφέρθηκε η Νικολέττα Καρρά, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αγαπά καθόλου τις ρυτίδες.

Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τον χρόνο και την εικόνα της, τονίζοντας ότι προσέχει την εξωτερική της εμφάνιση. Παράλληλα περιέγραψε την προσπάθεια που κάνει για να θυμηθεί ξανά το pole dancing για τις απαιτήσεις της δουλειάς της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νικολέττα Καρρά: «Δεν είναι σαν το ποδήλατο, είναι πολυεπίπεδο»



Αρχικά μιλώντας για την παράσταση «Καμπαρέ» και το pole dancing είπε: «Μου αρέσει να μεταμορφώνομαι και μου αρέσει να κάνω και διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε το «Καμπαρέ», το είχα απολαύσει πολύ, γιατί κάθε εμφάνιση ήταν και κάτι άλλο. Δηλαδή τα τραγούδια ήταν μία άλλη ερμηνεία. Έκανα χορευτικά. Ήμουν μια διαφορετική προσωπικότητα σε κάθε act που έβγαινα. Pole dancing είχα ξεκινήσει από το 2016, έκανα 2-3 χρόνια, το είχα σταματήσει αλλά τώρα που ήταν να ξεκινήσουμε τη «Μέδουσα», μου λέει ο Φωκάς “θα κάνει, ξεκίνα πάλι” οπότε ξεκίνησα, αλλά δεν ήταν εύκολο να θυμηθώ, δεν είναι σαν το ποδήλατο, είναι πολυεπίπεδο πράγμα» ανέφερε η Νικολέττα Καρρά που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno».

Δείτε το βίντεο

Σε άλλο σημείο, η Νικολέττα Καρρά επεσήμανε, πως παρότι προσέχει την εικόνα της, δεν αποτέλεσε ποτέ το βασικό της κριτήριο ή το επίκεντρο στη ζωή και την πορεία της. Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είπε: «Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό που εκπέμπω στους άλλους. Η σχέση μου με την εμφάνισή μου είναι πολύ καλή και προσέχω πολύ την εμφάνισή μου. Υπάρχουν γυναίκες που λένε ότι τις ρυτίδες τους τις αγαπούν. Εγώ δεν τις αγαπώ καθόλου. Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες. Προσέχω πολύ την εμφάνισή μου, αλλά δεν ήταν ποτέ το επίκεντρό μου. Δεν λειτουργούσα ποτέ με επίκεντρο ότι έχω μια εμφάνιση άνω του μετρίου, ποτέ και σε κανέναν τομέα. Για έναν καλό ρόλο όμως, αν άξιζε τον κόπο, θα έκανα τα πάντα στην εμφάνισή μου».

