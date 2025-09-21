Νικόλας Νιάρχος και Μαλού Ντάλα Πίκολα παντρεύτηκαν ξανά στη Ρώμη -Το υπέροχο νυφικό, η πρόσκληση, οι καλεσμένοι - iefimerida.gr

Για... τρίτη φορά παντρεύτηκαν ο Νικόλας Νιάρχος και η Μαλού Ντάλα Πίκολα, με την τελετή να λαμβάνει χώρα στη Ρώμη.

O 35χρονος ερευνητής δημοσιογράφος και εγγονός του μεγιστάνα Σταύρου Νιάρχου και η Ιταλίδα εικαστικός αποφάσισαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου και στην πατρίδα της νύφης, ολοκληρώνοντας την ευτυχία τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι παντρεύτηκε αρχικά στην Ελβετία με πολιτικό γάμο στις αρχές Ιουνίου σε μια κλειστή, ιδιωτική τελετή.

Το καλοκαίρι, ακολούθησε μια δεύτερη, θρησκευτική τελετή στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο καταπράσινο ησυχαστήριο των Νιάρχων, την μαγευτική Σπετσοπούλα.﻿

Ωστόσο, θέλησαν να τελέσουν άλλο ένα μυστήριο, αυτή τη φορά στην Ρώμη παρουσία συγγενών και φίλων. Η τελετή έγινε σε καθολικό ναό στην πλατεία Piazza della Minerva.

Η νύφη ήταν πανέμορφη επιλέγοντας ένα λευκό νυφικό με μακριά κάπα, σινιόν κότσο και κρεμαστά, χρυσά σκουλαρίκια ενώ κρατούσε ένα μπουκέτο με ιδιαίτερα λουλούδια.

Ο γαμπρός πρωτοτύπησε και επέλεξε ένα λαδί κοστούμι και γραβάτα ενώ δεν αποχωρίστηκε τα χαρακτηριστικά γυαλιά του.

Το παρών έδωσε η ξαδέλφη του, Ευγενία Νιάρχου, ο σύντροφός της αλλά και η καλή τους φίλη Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, που πόζαραν για φωτογραφίες έξω από την εκκλησία.

Φίλοι του ζευγαριού μοιράστηκαν στα social media την πρωτότυπη πρόσκληση του γάμου που ήταν ένα σκίτσο τους που έμοιαζε με vintage κόμικ.

«Η σούπερ γιορτή της Μαλού και του Νικ», έγραφε στα ιταλικά ενώ περιλάμβανε και δώρα όπως κίτρινες ριγέ πιτζάμες.

Το ζευγάρι πέρασε το καλοκαίρι τους στα νησιά της Ελλάδας αλλά και της Ιταλίας, και συγκεκριμένα στην Σικελία.

Δείτε τις φωτογραφίες από τον γάμο Νιάρχου-Ντάλα Πίκολα:

