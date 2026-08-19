«Ταξίδι ζωής» στην Ισλανδία για τη Νικόλ Κίντμαν -Διακοπές με τις κόρες της και την αδελφή της - iefimerida.gr

Στην απόκοσμα γαλήνια Ισλανδία έκανε διακοπές η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman), απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Practical Magic 2».

Η Αυστραλή σταρ ταξίδεψε στην Ισλανδία, έχοντας για παρέα αγαπημένα της πρόσωπα: την αδελφή της (δημοσιογράφο και παρουσιάστρια) Αντόνια Κίντμαν, καθώς και τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Όρμπαν, Σάντεϊ Ρόουζ και Φέιθ Μάργκαρετ.

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Σε ανάρτησή της στο Instagram, η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της, γράφοντας στην λεζάντα: «Όμορφη χώρα, ένα ταξίδι ζωής. Σε αγαπάμε, Ισλανδία!!».

Η Νικόλ Κίντμαν για διακοπές στην Ισλανδία / @nicolekidman

Στην πρώτη φωτογραφία, η Κίντμαν ακουμπά στην κουπαστή ενός σκάφους ήρεμη και χαμογελαστή, ενώ φοράει ένα ζεστό γκρι πουλόβερ και ένα τζιν παντελόνι.

Στις άλλες εικόνες δείχνει να απολαμβάνει τα τοπία της Ισλανδίας, μόνη ή μαζί με τις άλλες γυναίκες της παρέας της, ενώ σε μία από αυτές χαλαρώνει στο τζακούζι πάνω στο πλοίο.

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Δείτε τα σχετικά στιγμιότυπα:

Η Νικόλ Κίντμαν για διακοπές στην Ισλανδία / @nicolekidman



Η Νικόλ Κίντμαν για διακοπές στην Ισλανδία / @nicolekidman

Η Νικόλ Κίντμαν για διακοπές στην Ισλανδία / @nicolekidman

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νικόλ Κίντμαν για διακοπές στην Ισλανδία / @nicolekidman

Η Νικόλ Κίντμαν για διακοπές στην Ισλανδία / @nicolekidman



Η νέα ταινία της Κίντμαν με τίτλο «Practical Magic 2» αναμένεται στους κινηματογράφους στις 10 Σεπτεμβρίου.