Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με το «Practical Magic 2» -Δείτε το πρώτο τρέιλερ - iefimerida.gr

Οι αδελφές Όουενς ετοιμάζουν και πάλι τα μαγικά τους φίλτρα! Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ θα πρωταγωνιστήσουν στο σίκουελ της ταινίας «Practical Magic».

Η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ, μέσα από το οποίο επιβεβαιώνεται η μεγάλη επιστροφή για τις δύο καταξιωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία, που σημείωσε εισπράξεις άνω των 47 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, η ιστορία βρίσκει τη Σάλι και την Τζίλιαν σε νέα μονοπάτια.

Λάμψη στο καστ με Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ

Ενώ η Σάλι έχει πλέον μεγαλώσει τις κόρες της και η Τζίλιαν απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή, η καθημερινότητά τους ανατρέπεται. Ένας μυστηριώδης άντρας τις παρασύρει μακριά από τη γραφική τους πόλη σε μια περιπέτεια γεμάτη κινδύνους, δοκιμάζοντας για ακόμη μια φορά τους δεσμούς του αίματος και της μαγείας.

Το σίκουελ δεν περιορίζεται μόνο στο κεντρικό δίδυμο Νικόλ Κίντμαν - Σάντρα Μπούλοκ. Οι θαυμαστές της αρχικής ταινίας θα έχουν τη χαρά να δουν ξανά τις Στόκαρντ Τσάνινγκ και Νταϊάν Γουίστ ως τις εκκεντρικές θείες Φράνσις και Τζετ. Το καστ πλαισιώνεται από νέα, δυναμικά ονόματα, όπως οι Τζόι Κινγκ, Μέισι Γουίλιαμς, Λι Πέις, Σόλο Μαριντουένια.

Η δημιουργική ομάδα της ταινίας «Practical Magic»

Η σκηνοθεσία ανήκει στη βραβευμένη Σούζαν Μπίερ, ενώ το σενάριο -βασισμένο στο μυθιστόρημα «The Book of Magic», της Άλις Χόφμαν- συνυπογράφουν οι Ακίβα Γκόλντσμαν και Τζόρτζια Πρίτσετ. Η Κίντμαν και η Μπούλοκ αναλαμβάνουν και χρέη παραγωγού μαζί με την Ντενίζ Ντι Νόβι.

Το «Practical Magic 2» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Σεπτέμβριο, υποσχόμενο μια δόση νοσταλγίας και σύγχρονης μαγείας.

