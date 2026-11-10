Ανανεωμένη η Νικόλ Κίντμαν: Πλαστικός χειρουργός εξηγεί τι μπορεί να έκανε και άλλαξε τόσο - iefimerida.gr

Πιο εντυπωσιακή από ποτέ δείχνει η Νικόλ Κίντμαν το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με έναν ειδικό στην πλαστική ιατρική, πιθανότατα έχει δεχθεί λίγη βοήθεια.



Η διάσημη ηθοποιός δείχνει να έχει ανανεωθεί μετά το διαζύγιό της από τον Κιθ Ούρμπαν, με τον Δρ. Τζόνι Μπέτεριτζ να θεωρεί πως ενδέχεται να έχει υποβληθεί σε ανόρθωση λαιμού.



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Τι ισχυρίζεται πλαστικός χειρουργός για την Νικόλ Κίντμαν

Σε βίντεο που μοιράστηκε στο λογαριασμό του στο Instagram αυτή την εβδομάδα, μελέτησε τις φωτογραφίες της Νικόλ Κίντμαν από το γκαλά LACMA και ανέφερε: «Μήπως αυτό σχετίζεται με χειρουργική επανατοποθέτηση των ιστών;». «Στα 59 της, δείχνει πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Η Νικόλ ανέκαθεν διατηρούσε μια σταθερή εικόνα όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο πιστεύω ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη αλλαγή, αν συγκρίνουμε την εμφάνισή της το 2024 με τη σημερινή της εικόνα», συνέχισε.



«Τα περιγράμματα του προσώπου της φαίνονται πιο ανορθωμένα, ενώ διακρίνεται μια διακριτική αλλαγή στη θέση των χαρακτηριστικών της», παρατήρησε.



Ο πλαστικός χειρουργός εξήγησε βέβαια πως οι χειρουργικές παρεμβάσεις δεν αποτελούν τη μοναδική πιθανή εξήγηση, καθώς η εξαιρετική ποιότητα της επιδερμίδας της Νικόλ Κίντμαν, σε συνδυασμό με την επαγγελματική περιποίηση των μαλλιών και το μακιγιάζ της, συμβάλλουν στη συνολικά νεανική της εμφάνιση.

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«Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτού του είδους η μεταμόρφωση δεν οφείλεται απαραίτητα αποκλειστικά σε χειρουργικές επεμβάσεις. Παρότι διαδικασίες όπως το λίφτινγκ προσώπου και λαιμού μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο νεανική εμφάνιση, υπάρχουν πολλοί ακόμη παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη», δήλωσε.

Οι φήμες για αυξητική στήθους

Η Αυστραλή ηθοποιός έχει επανειλημμένα προκαλέσει φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων, εξαιτίας της επιδερμίδας της, η οποία μοιάζει να αψηφά τον χρόνο.

Το ντεκολτέ της Νικόλ Κίντμαν έγινε και πάλι αντικείμενο σχολιασμού από τους θαυμαστές της, οι οποίοι αναρωτήθηκαν εάν έχει υποβληθεί σε κάποια αισθητική επέμβαση, όταν προώθησε τη νέα της ταινία Practical Magic 2 νωρίτερα φέτος.

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Η διάσημη ηθοποιός, η οποία εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο φημών περί αυξητικής στήθους, εμφανίστηκε με ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ντεκολτέ, φορώντας ένα φόρεμα Atelier Versace με βαθύ άνοιγμα, σχεδιασμένο από τον Pieter Mulier, στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες, με πολλούς να θεωρούν τότε πως ίσως υποβλήθηκε σε πλαστική επέμβαση.