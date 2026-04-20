Η Νικόλ Κίντμαν περιγράφει πώς ένιωσε όταν έμαθε ότι πέθανε η μητέρα της - Ήμουν μόνη, στη Βενετία - iefimerida.gr

Για την στιγμή που έμαθε ότι πέθανε η μητέρα της, μίλησε η Νικόλ Κίντμαν, περιγράφοντας πώς ένιωσε.



Η 58χρονη ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο live speaker series HISTORYTalks 2026, που διοργανώνει το History Channel, για διάφορα θέματα – μεταξύ των οποίων και τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο της μητέρας της, λίγο πριν παραλάβει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Babygirl» στο Φεστιβάλ Βενετίας τον Σεπτέμβριο του 2024.



Νικόλ Κίντμαν: Μόλις το έμαθα κατέρρευσα

«Είχα κερδίσει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ Βενετίας. Αυτό φαίνεται να είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στη ζωή μου» είπε, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. «Ήμουν έτοιμη να βγω στη σκηνή και τότε έμαθα ότι η μητέρα μου είχε πεθάνει. Επέστρεψα κατευθείαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, μπήκα στο κρεβάτι και κατέρρευσα».



Η Νικόλ Κίντμαν στο Φεστιβάλ της Βενετίας τον Σεπτέμβριο του 2024

Θυμήθηκε πως ένιωθε ότι δεν ήξερε πώς θα μπορούσε να συνεχίσει χωρίς τη μητέρα της, λέγοντας: «Ήταν τόσο μεγάλο μέρος της ύπαρξής μου. Η ιδέα να βρίσκομαι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή εκεί ήταν τρομακτική» και πρόσθεσε ότι άρχισε να προσπαθεί να φύγει από τη Βενετία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.



«Ήθελα να φύγω αμέσως. Ήμουν μόνη μου, χωρίς τον σύζυγό μου ή τα παιδιά μου»

«Θυμάμαι να μπαίνω σε ένα σκάφος στο κανάλι και, κυριολεκτικά μέσα στη νύχτα, να προσπαθώ να βρω τον δρόμο για το αεροδρόμιο – και μετά να γυρίζω και να λέω, δεν μπορώ καν να το κάνω αυτό» είπε.

«Και τότε γύρισα πίσω στο κρεβάτι και ήμουν μόνη. Ο σύζυγός μου δεν ήταν εκεί. Τα παιδιά μου δεν ήταν εκεί. Είχα πάει για να πάρω ένα βραβείο. Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια όμορφη στιγμή, κατέληξε έτσι. Αλλά αυτή είναι η αντίθεση της ζωής».

Έχοντας περάσει αυτή την τραγική εμπειρία μόνη της, η Νικόλ Κίντμαν λέει ότι πλέον λέει στους ανθρώπους πως «εκεί είναι που καταλαβαίνω πόσο ανθεκτική είμαι» και ότι «μπορώ να αντέξω σχεδόν τα πάντα».

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα της Νικόλ Κίντμαν, Ζανέλ, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ηλικία 84 ετών.