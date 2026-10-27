Η Νικόλ Κίντμαν φωτογραφήθηκε και προκάλεσε αντιδράσεις -Βροχή τα σχόλια ότι το παράκανε με τα ΑΙ φίλτρα - iefimerida.gr

Μία εντυπωσιακή φωτογράφηση για τη Vogue Αυστραλίας έκανε η Νικόλ Κίντμαν, η οποία όμως δεν έτυχε και τόσο θερμής υποδοχής από… κοινό και κριτικούς.

Η άψογη καλογυμνασμένη σιλούετα της, η νεανική εμφάνιση και το μοντέρνο στυλ της 59χρονης σταρ δημιούργησαν μερικές εκπληκτικές εικόνες, ωστόσο χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν εντυπωσιάστηκαν και τόσο, αμφισβητώντας το αν οι φωτογραφίες είχαν τροποποιηθεί ψηφιακά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Nicole Kidman Instagram

Nicole Kidman Instagram

«Photoshop ή Τεχνητή Νοημοσύνη; Εσείς επιλέγετε…»

Σε μια φωτογραφία, η διάσημη ηθοποιός αναδεικνύει τους απίστευτους κοιλιακούς της με ένα μπικίνι Chanel σε συνδυασμό με ένα χαμηλοτάκουνο τζιν του ίδιου οίκου μόδας, ένα εντυπωσιακό χρυσό κολιέ και ανακατεμένα βρεγμένα μαλλιά.

Nicole Kidman Instagram

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια δεύτερη φωτογραφία δείχνει την Οκσαρική σταρ να μοιάζει με έφηβη σκέιτερ, με ένα καπέλο-σκουφάκι Chanel και ένα ασορτί μονόχρωμο φόρεμα χωρίς τιράντες.

Nicole Kidman Instagram

Nicole Kidman Instagram

Παρά το καλλιτεχνικά εκπληκτικό αποτέλεσμα, η Νικόλ Κίντμαν δέχτηκε έντονη κριτική για τη νέα φωτογράφισή της, με τους επικριτές να την κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να γυρίσει τον χρόνο πίσω.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης εργάζονται υπερωρίες σε αυτό το ρετούς», σχολίασε ένας χρήστης των social media.

«Μου αρέσει η Νικόλ, αλλά αυτές οι φωτογραφίες είναι τόσο προφανώς επεξεργασμένες στο photoshop που είναι γελοίες» έγραψε ένας άλλος.

«Photoshop ή Τεχνητή Νοημοσύνη; Εσείς επιλέγετε…» σχολίασε κάποιος τρίτος

«Ποιος χρειάζεται λίφτινγκ προσώπου ή Photoshop όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί απλώς να δημιουργήσει μια εικόνα από το πουθενά;» πρόσθεσε κάποιος άλλος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποιος έφτασε στο σημείο να υπονοήσει ότι οι εικόνες ήταν παραπλανητικές, υποστηρίζοντας ότι οι ψηφιακά τροποποιημένες φωτογραφίες θα πρέπει να φέρουν προειδοποίηση.

Ένας άλλος χρήστης πρότεινε να συγκρίνουν το άρθρο με άλλες, αρετουσάριστες φωτογραφίες της Νικόλ Κίντμαν αλλού για να δουν τη διαφορά: «Πηγαίνετε στη Wikipedia και ψάξτε το όνομά της εκεί και θα δείτε τη φωτογραφία της από πέρυσι και φαίνεται στην ηλικία της. Αυτή εδώ φαίνεται περίπου 35 ετών», έγραψε χαρακτηριστικά. ένας χρήστης.

Κριτική και για τα ρούχα

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το ρετούς στις φωτογραφίες που προσέλκυσε την αρνητική κριτική, με ορισμένους να επικρίνουν το νεανικό στυλ της διάσημης ηθοποιού.

«Το σώμα είναι υπέροχο, αλλά τα ρούχα που επέλεξαν γι' αυτήν είναι περισσότερο για έφηβη», έγραψε κάποιος στα social media.



«Γιατί οι κυρίες του Χόλιγουντ νιώθουν την ανάγκη να συμπεριφέρονται σαν να είναι 20 ετώνq», παραπονέθηκε μια χρήστης του ίντερνετ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλοι ήταν πιο απότομοι στην αξιολόγησή τους, με κάποιον να σχολιάζει: «Δεν είσαι πια νέα, παράτα το». «Πρέπει πραγματικά να ωριμάσει», πρόσθεσε ένας άλλος σχολιαστής.

Και η αποθέωση από τους φανς



Παρά τις αντιδράσεις, η Νικόλ Κίντμαν έλαβε άλλους τόσους επαίνους στο διαδίκτυο για τη φωτογράφιση της στη Vogue, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν.

«Φαίνεσαι απόλυτα υπέροχη!» σχολιάσε κάποιος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «59! Φαίνεται απίστευτη!»

«Κουράγιο, Κιθ και Τομ», έγραψε ένας τρίτος χρήστης, αναφερόμενος στους πρώην της Νικόλ, Κιθ Έρμπαν και Τομ Κρουζ.

«Πάντα τη θεωρούσα πανέμορφη. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, η απόδειξη», είπε με ενθουσιασμό ένας άλλος θαυμαστής.