Η Νικόλ Κίντμαν για τον παράφορο έρωτα στα νιάτα της: «Θα παρατούσα την καριέρα μου για τον Τομ Κρουζ» - iefimerida.gr

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στη βρετανική «Vogue» προχώρησε η Νικόλ Κίντμαν, μιλώντας για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ και το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Τομ Κρουζ, εξηγώντας πως, παρά το νεαρό της ηλικίας της, η απόφαση της φαινόταν απολύτως φυσιολογική, καθώς ήταν παράφορα ερωτευμένοι και η σχέση τους φάνταζε πολύ απλή.

Παραδέχτηκε ότι πολλοί την προειδοποιούσαν πως ο γάμος της θα κατέστρεφε την καριέρα της. Ωστόσο, η ίδια αδιαφορούσε, δηλώνοντας ότι ο έρωτας ήταν η απόλυτη προτεραιότητά της και θα εγκατέλειπε τα πάντα γι' αυτόν.

Σχετικά με τον πρόσφατο χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, εξήγησε ότι η προηγούμενη εμπειρία της με το διαζύγιο από τον Κρουζ δεν κάνει τα πράγματα ευκολότερα, καθώς κάθε τέτοια κατάσταση είναι μια εντελώς νέα πρόκληση.

Σήμερα, η απόλυτη προτεραιότητά της είναι τα παιδιά της, για τα οποία δηλώνει πως θα παρατούσε τα πάντα. Τονίζει ότι στηρίζεται στις γυναίκες της ζωής της και στην αποδοχή των δυσκολιών για να προχωρήσει.

Η 59χρονη σταρ του Χόλιγουντ, που κοσμεί το εξώφυλλο του διάσημου περιοδικού μόδας, γύρισε τον χρόνο πίσω, κάνοντας σπάνιες αναφορές στη σχέση που μονοπώλησε τα φώτα της δημοσιότητας τη δεκαετία του ’90.

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Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θυμήθηκε την εποχή που παντρεύτηκε τον Τομ Κρουζ, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1990.

Νικόλ Κίντμαν: «Ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό»

Όπως εξήγησε, παρά το νεαρό της ηλικίας της, η απόφαση αυτή φαινόταν τότε απολύτως φυσιολογική. «Ξαφνικά ήμουν 22 με 23 ετών και είχα έναν τεράστιο σταρ του κινηματογράφου για σύζυγο. Μου φαινόταν εντελώς φυσικό. Ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξαιτίας, ωστόσο, αυτής της πρόωρης και τεράστιας έκθεσης, οι αναμνήσεις της από την περίοδο που δεν ήταν ακόμη διάσημη παραμένουν πλέον αρκετά θολές.

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Η ίδια δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι πολλοί άνθρωποι από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες, προειδοποιώντας τη πως ο γάμος αυτός θα κατέστρεφε την καριέρα της στη βιομηχανία του θεάματος.

«Είμαι ερωτευμένη. Θέλω να είμαι παντρεμένη…»

Η ίδια, τυφλωμένη από τον έρωτα, αδιαφορούσε παντελώς για το επαγγελματικό της μέλλον: «Θυμάμαι κόσμο να μου λέει: “Εντάξει, αυτό πρόκειται να επηρεάσει πραγματικά την καριέρα σου” και τους έλεγα: “Δεν με νοιάζει. Είμαι ερωτευμένη. Θέλω να είμαι παντρεμένη… Φυσικά και θα παρατούσα την καριέρα μου. Δεν με νοιάζει”».

Η συνέντευξη απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε για τη διαχείριση του πρόσφατου χωρισμού της από τον επί 19 χρόνια σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους στις αρχές του 2026. Έχοντας ήδη βιώσει το πολύκροτο διαζύγιο από τον Τομ Κρουζ το 2001, η Κίντμαν εξήγησε ότι η εμπειρία δεν κάνει τα πράγματα ευκολότερα: «Είναι όλα καινούργια… κάθε φορά!».

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Ο ρόλος των παιδιών στη ζωή της

Προσθέτοντας ότι το μέλλον της παραμένει άγνωστο, τόνισε πως στηρίζεται στις γυναίκες της ζωής της, όπως η μητέρα της: «Μου έμαθαν ότι μερικές φορές στη ζωή πρέπει απλώς να δέχεσαι το χτύπημα. Μόλις το αποδεχτείς, αντί να λες “δεν είναι δίκαιο”, προχωράς».

Σήμερα, η απόλυτη προτεραιότητά της είναι στραμμένη στα παιδιά της: «Αυτός είναι ένας σπουδαίος σκοπός. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Για αυτά τα παιδιά τα παρατάμε όλα», κατέληξε η σταρ.

