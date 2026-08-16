Νικόλ Κίντμαν για το διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν: «Το μέλλον αυτή τη στιγμή μου είναι εντελώς άγνωστο» - iefimerida.gr

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε για το διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν μετά από δύο δεκαετίες κοινής πορείας και τη νέα πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Νικόλ Κίντμαν παραδέχτηκε πως η πορεία της ζωής της δεν ήταν αυτή που σχεδίαζε, αναγνωρίζοντας ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πλέον, καλείται να προσαρμοστεί σε ένα μέλλον που της είναι εντελώς άγνωστο.

Η σταρ του Χόλιγουντ σημείωσε πως στο εξής επιθυμεί να αφήνει περισσότερο χώρο στο συναίσθημα. Στόχος της είναι να μην επιτρέπει στη λογική να καθορίζει απόλυτα κάθε της βήμα στη νέα αυτή φάση.

Η βραβευμένη ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι βίωσε μια περίοδο έντονου φόβου και ευαλωτότητας. Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, επέλεξε συνειδητά να προχωρήσει μπροστά οπλισμένη με τεράστια ποσότητα ελπίδας αντί να παραιτηθεί.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2006, ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά από 19 χρόνια. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, 18 και 15 ετών.

Σε αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική Vogue, η 59χρονη σταρ του Χόλιγουντ περιέγραψε τη φιλοσοφία με την οποία διαχειρίζεται αυτή την απαιτητική μεταβατική περίοδο.

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Η ίδια επιλέγει να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στο συναίσθημα, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή στις αλλαγές και στις νέες εμπειρίες που μπορεί να φέρει το μέλλον.

«Είχα διαφορετική εικόνα για το πώς θα ήταν η ζωή μου»

Όπως εξήγησε, η ουσία της ζωής βρίσκεται στο να δοκιμάζει κανείς νέα πράγματα, να κάνει λάθη, να αποτυγχάνει, αλλά να συνεχίζει να προχωρά με θάρρος.

Αναλογιζόμενη τη χρονιά που ακολούθησε τον χωρισμό της, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η πορεία της δεν ήταν αυτή που σχεδίαζε: «Την ίδια στιγμή σκέφτομαι: “Εντάξει, δεν το περίμενα αυτό. Είχα διαφορετική εικόνα για το πώς θα ήταν η ζωή μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα”. Κάνεις όλα αυτά τα σχέδια και έχεις όλες αυτές τις ιδέες για το πώς θα είναι τα πράγματα και μετά δεν είναι. Πρέπει να προσαρμοστείς. Προσαρμόζεσαι. Το μέλλον αυτή τη στιγμή μου είναι εντελώς άγνωστο».

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«Υπήρξε μια στιγμή που φοβόμουν πολύ»

Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια σημείωσε πως επιθυμεί πλέον να αφήνει περισσότερο χώρο στο συναίσθημα, χωρίς να επιτρέπει στη λογική να καθορίζει απόλυτα κάθε της βήμα. Μιλώντας για την ευάλωτη πλευρά της, εξομολογήθηκε τις στιγμές φόβου που βίωσε: «Υπήρξε μια στιγμή που φοβόμουν πολύ και ήμουν βαθιά ευάλωτη. Είναι κάτι που σε εκθέτει και την ίδια στιγμή σκέφτεσαι: “Μπορώ είτε να μην το αντιμετωπίσω καθόλου και απλώς να κουλουριαστώ, είτε μπορώ να προχωρήσω με τεράστια ποσότητα ελπίδας”».

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2006. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ανακοίνωσαν την απόφασή τους να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους έπειτα από 19 χρόνια κοινής πορείας, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται τον Ιανουάριο. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη 18χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ. Παράλληλα, η ηθοποιός είναι μητέρα δύο ακόμη παιδιών, της 33χρονης Μπέλα και του 31χρονου Κόνορ, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Κρουζ.

