Νέα ατυχής στιγμή της Νικόλ Κίντμαν: Το αχτένιστο μαλλί της πρόδωσε την περούκα της - iefimerida.gr

Η Νικόλ Κίντμαν είναι γνωστό ότι φοράει περούκες στις δημόσιες εμφανίσεις της και αυτό έκανε για άλλη μία φορά.



Η 58χρονη ηθοποιός έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο CinemaCon στο Λας Βέγκας την Τρίτη, μαζί με την καλή της φίλη Σάντρα Μπούλοκ.



H Νικόλ Κίντμαν με την Σάντρα Μπούλοκ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Νικόλ Κίντμαν εντυπωσίασε με το αψεγάδιαστο πρόσωπό της, χωρίς ίχνος ρυτίδας, καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα μαύρο slip φόρεμα με διαφάνειες και βολάν στο μπούστο.



Η Νικόλ Κίντμαν στο CinemaCon

Χαμογελαστή πόζαρε δίπλα στην Σάντρα Μπούλοκ – η οποία ξεχώρισε με ένα κόκκινο κοστούμι με ευδιάκριτο το μαύρο σουτιέν από κάτω, και έδειχνε κάθε άλλο παρά συντετριμμένη μετά το πρόσφατο διαζύγιό της με τον Κιθ Ούρμπαν.



«Μπορείς να δεις πού τελειώνουν τα φυσικά της μαλλιά»

Η διάσημη ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες και έντονο μακιγιάζ καθώς και χτένισμα bombshell. Κι ενώ πολλοί την εκθείασαν για την εντυπωσιακή εμφάνισή της, πολλοί επικεντρώθηκαν στα μαλλιά της, με αρκετούς να τα χαρακτηρίζουν αποτυχημένη επιλογή.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπορείς να δεις πού τελειώνουν τα κανονικά της μαλλιά, λίγο πάνω από την κλείδα» έγραψε κάποιος στηρίζοντας τη σκέψη του στο διαφορετικό χρώμα των μαλλιών στο σημείο εκείνο. Ένας άλλος διαφώνησε με όσους τη χαρακτήρισαν λαμπερή, υποστηρίζοντας ότι το χτένισμά της έμοιαζε ατημέλητο. «Δεν δείχνει λαμπερή. Τα μαλλιά της είναι σαν να σηκώθηκε μόλις από το κρεβάτι». Ένας τρίτος συνόψισε το κλίμα γράφοντας: «Είναι περούκα ή τουλάχιστον ένα μέρος των μαλλιών είναι extensions».

Η αγάπη της Νικόλ Κίντμαν για τις περούκες

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Νικόλ Κίντμαν φοράει περούκες, τόσο στις εμφανίσεις της στις ταινίες όσο και στο κόκκινο χαλί.

Η Νικόλ Κίντμαν στο περσινό Met Gala

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σταρ του Χόλιγουντ σπάνια δείχνει τα φυσικά της μαλλιά σε ταινίες ή δημόσιες εμφανίσεις. Μάλιστα, στο περσινό Met Gala, η ηθοποιός είχε εμφανιστεί με κοντό καρέ, κάνοντας τους πάντες να απορήσουν εάν έκοψε τα μαλλιά της, ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, φορούσε περούκα.

Και λίγο καιρό αργότερα, στο φεστιβάλ των Καννών είχε μια ατυχή στιγμή, με πολλούς να παρατηρούν την περούκα της.