Το Netflix βάζει τέλος την επόμενη χρονιά σε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές του -Η τέταρτη σεζόν θα είναι η τελευταία - iefimerida.gr

Aκόμη και οι πράκτορες κάποια στιγμή αποσύρονται και αυτό ισχύει και τον Πίτερ Σάδερλαντ ήρωα της δημοφιλούς σειρά του Netflix The Night Agent.



Έτσι, η τέταρτη σεζόν η οποία αναμένεται το 2027 θα είναι και η τελευταία. Ο δημιουργός και επικεφαλής της σειράς, Σον Ράιαν είχε αναφερθεί στην ολοκλήρωση της σειράς σε συνέντευξη στο Variety τον Μάιο του 2026. «Από την πρώτη κιόλας επιτυχία του The Night Agent, είχα ως κύριο μέλημά μου να προσφέρω ένα συναρπαστικό φινάλε στη σειρά και στο ταξίδι του Πίτερ Σάδερλαντ/ Είμαι ευγνώμων στο Netflix και στη Sony Pictures Television που με στήριξαν […] και μας έδωσαν τον χώρο να προσφέρουμε στους θαυμαστές μας ανά τον κόσμο μια ουσιαστική τελευταία σεζόν. Εργαζόμαστε εντατικά για να ολοκληρώσουμε την ιστορία και να κάνουμε αυτόν τον τελευταίο κύκλο αξέχαστο για τους φαν μας».

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Τα σχόλια του υποδηλώνουν ότι η ολοκλήρωση της σειράς γίνεται σε καλό κλίμα. Ωστόσο, στην απόφαση για το τέλος της επιτυχημένης σειράς πιθανότατα έπαιξε ρόλο και η εμπορική της πορεία καθώς σύμφωνα με το Deadline, το The Night Agent έχανε τηλεθεατές σε κάθε νέα σεζόν -μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι διατηρούσε καλές κριτικές και βαθμολογία στο Rotten Tomatoes, η ποιότητα της σειράς. Μέχρι πρόσφατα, άλλωστε, η σειρά παρέμενε στη λίστα με τις 10 δημοφιλέστερες αγγλόφωνες παραγωγές στο Netflix.

Ποιος ρόλος επιστρέφει στη δημοφιλή σειρά του Netflix

Τα γυρίσματα για τον 4ο κύκλο του The Night Agent έχουν ήδη ολοκληρωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι η τελευταία σκηνή με τον Γκάμπριελ Μπάσο έχει ήδη γυριστεί. Οι φαν της σειράς όμως έχουν έναν ακόμα ρόλο να περιμένουν το φινάλε: η πρωταγωνίστρια Λουσιάν Μπιουκάναν που δεν είχε εμφανιστεί στην τρίτη σεζόν, επιστρέφει στον ρόλο της Ρόουζ.

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Σύμφωνα με το Netflix, η πλοκή θα επικεντρωθεί περισσότερο στο Λος Άντζελες, ενώ παράλληλα θα διαδραματίζεται σε διάφορες χώρες και ηπείρους. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία της πρεμιέρας, αν και όλοι την τοποθετούν χρονικά εντός του 2027.