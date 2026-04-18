Το Netflix αφαιρεί όλες τις σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Άλαν Ρίτσον - iefimerida.gr

Το Netflix ετοιμάζεται να αφαιρέσει μία αγαπημένη σειρά του κοινού, με πρωταγωνιστή τον Άλαν Ρίτσον.

Κι ενώ ο Ρίτσον απολαμβάνει την επιτυχία με σειρές όπως το Reacher και το War Machine, μια από τις πρώτες του δουλειές στο streaming ετοιμάζεται να αποχωρήσει πλήρως από την πλατφόρμα.

Πρωταγωνιστές του «Reacher», στο κέντρο ο Ρίτσον / Φωτογραφία: AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απογοήτευση των φαν είναι απερίγραπτη, καθώς ο ηθοποιός γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και είναι πολύ αγαπητός, κατά τα τελευταία χρόνια.

Ο ηθοποιός Άλαν Ρίτσον / Φωτογραφία: AP

Αποχώρηση της σειράς από το streaming Του Netflix

Η κωμική σειρά Blue Mountain State πρόκειται να αποχωρήσει από το Netflix στις 2 Μαΐου 2026. Και οι τρεις σεζόν θα αφαιρεθούν, σύμφωνα με σχετικές αναφορές, κάτι που σηματοδοτεί το τέλος μιας μακρόχρονης παρουσίας της στην πλατφόρμα.

Η σειρά, που προβλήθηκε αρχικά από το 2010 έως το 2011, ακολουθεί τρεις πρωτοετείς φοιτητές και παίκτες αμερικανικού ποδοσφαίρου, οι οποίοι προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ σπουδών και μιας ξέφρενης φοιτητικής ζωής. Ο Ρίτσον ξεχώρισε στον ρόλο του εκκεντρικού αρχηγού της ομάδας, ως Θαντ Καστλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φεύγει και η ταινία

Τα δυσάρεστα νέα δεν σταματούν εκεί, καθώς και η sequel ταινία Blue Mountain State: The Rise of Thadland θα αποχωρήσει από το Netflix μία ημέρα νωρίτερα, την 1η Μάη του 2026.

Η ταινία δημιουργήθηκε μετά από μία επιτυχημένη καμπάνια χρηματοδότησης το 2014, η οποία ξεπέρασε τον στόχο της, και κυκλοφόρησε το 2016 από τη Lionsgate, επαναφέροντας το καστ για μια νέα ιστορία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μέλλον του franchise

Παρά την αποχώρηση από το Netflix, οι φαν δεν αποκλείεται να δουν ξανά τους αγαπημένους χαρακτήρες. Υπάρχουν αναφορές ότι εξετάζεται η δημιουργία νέας συνέχειας της σειράς, με τον Ρίτσον να παραμένει συνδεδεμένος με το πρότζεκτ.

Αν επιβεβαιωθεί, αυτό θα μπορούσε να δώσει νέα ζωή σε ένα franchise που, παρά το τέλος του πριν από χρόνια, κρατάει ακόμα τους θαυμαστές του αφοσιωμένους.