Γιατί το νερό από το βράσιμο της πατάτας μπορεί να αναζωογονήσει το σπίτι και τον κήπο σας - iefimerida.gr

Αν βράζετε συχνά πατάτες για να συνοδεύσετε το κρέας ή το ψάρι σας, μην βιάζεστε να απορρίψετε το νερό, γιατί είναι χρήσιμο με απροσδόκητους τρόπους.

Την αξιοποίηση του νερού από το βράσιμο της πατάτας έχουν ανάγει σε… επιστήμη οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν τις βραστές πατάτες ως το πιο εύκολο και «comfort» γρήγορο φαγητό που μπορεί κανείς να ετοιμάσει στην κουζίνα του.

Ένα φθηνό, εύκολο και θρεπτικό γεύμα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε σε όλο το σπίτι

Η πατάτα κοστίζει αναλογικά λίγο, συνοδεύει όλα τα κυρίως πιάτα και σε λογικές ποσότητες παρουσιάζει αξιοσημείωτη θρεπτική αξία. Χάρη στα διάφορα μέταλλα που περιέχει (κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο), διαθέτει σχεδόν όλες τις βιταμίνες που χρειάζεται ο άνθρωπος. Μερικά από τα οφέλη της μάλιστα βρίσκονται στο νερό μέσα στο οποίο μαγειρεύονται.

Το νερό αυτό περιέχει άμυλο από τις πατάτες και το στοιχείο αυτό το καθιστά εξαιρετικά χρήσιμο, τόσο για δουλειές του σπιτιού, όσο και για τα φυτά στο μπαλκόνι ή τον κήπο σας.

Οι χρήσεις του νερού από τις πατάτες

Το κύριο πλεονέκτημα του αμύλου είναι ότι λειτουργεί σαν απολιπαντικό, δηλαδή απορροφά το λίπος, ιδιότητα που το καθιστά δυνητικά ένα καθαριστικό, προφανώς σε συνδυασμό με σαπούνια και άλλα προϊόντα. Όμως οι χρήσεις του δεν τελειώνουν εδώ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νερό από τις βραστές πατάτες για να καθαρίσετε τα πλακάκια του σπιτιού σας. Μία φορά το μήνα, ρίξτε στο κουβά το νερό ενώ είναι ακόμα χλιαρό και καθαρίστε τα πλακάκια σας. Αφήστε το να δράσει για περίπου δέκα λεπτά πριν ξεπλύνετε με κρύο νερό. Το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει.

Επίσης στο σπίτι, το νερό από τις πατάτες βοηθά στο γυάλισμα των ασημικών. Βρέξτε ένα πανί με το νερό αυτό και περάστε τα ασημικά, για να γίνουν πιο λαμπερά. Το ίδιο ισχύει και για τα κρυστάλλινα ποτήρια σας.

Σύμμαχος το νερό από τις πατάτες και στον κήπο

Το νερό από τις βραστές πατάτες κάνει καλή δουλειά και στον κήπο, ειδικά αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με ζιζάνια. Όταν είναι χλιαρό, αρκεί να το ρίξετε απευθείας πάνω στα ζιζάνια για να τα ξεφορτωθείτε. Σε κάθε περίπτωση, λειτουργεί και σαν ήπιο φυσικό λίπασμα.

Όμως η χρήση στα φυτά θέλει και προσοχή. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τα εξής:

• Εάν περιέχει πολύ αλάτι, αποφύγετε τη χρήση του

• Εάν έχει προστεθεί βούτυρο, λάδι ή γάλα, μην το χρησιμοποιείτε για τα φυτά

• Εάν οι πατάτες ήταν πράσινες ή χαλασμένες, πετάξτε το νερό

• Αφήστε το νερό να γίνει χλιαρό, πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε