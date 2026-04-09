Πόλεμος λέξεων μεταξύ Κλούνεϊ και Τραμπ: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέπραξε έγκλημα στο Ιράν» λέει ο ηθοποιός, τι απαντά ο Λευκός Οίκος - iefimerida.gr

Ο μακροχρόνιος «πόλεμος λέξεων» μεταξύ του Τζορτζ Κλούνεϊ και του Λευκού Οίκου καλά κρατεί, μετά την νέα κριτική που άσκησε ο ηθοποιός στον Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, σε ομιλία του μπροστά σε 3.000 μαθητές λυκείου στο Κούνεο της Ιταλίας, ο διάσημος ηθοποιός άσκησε κριτική στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν «ότι ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», λέγοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέπραξε έγκλημα πολέμου με τη συγκεκριμένη απειλή.



Κλούνεϊ για Τραμπ: Διέπραξε έγκλημα πολέμου

«Κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ok» είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ στους μαθητές, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Clooney Foundation for Justice. «Αλλά αν κάποιος λέει ότι θέλει να αφανίσει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Μπορείς να υποστηρίζεις μια συντηρητική άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο ευπρέπειας, και δεν πρέπει να το ξεπερνάμε».



Η απάντηση Τραμπ: Ο μόνος που διαπράττει εγκλήματα είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ με τις ταινίες του

Σε απάντηση, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε στον Independent: «Ο μόνος που διαπράττει εγκλήματα πολέμου είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ με τις απαίσιες ταινίες του και τις άθλιες υποκριτικές του ικανότητες».



Σε δήλωσή του στη συνέχεια, στο Deadline, ο Τζορτζ Κλούνεϊ πρόσθεσε: «Οικογένειες χάνουν τους αγαπημένους τους. Παιδιά έχουν καεί ζωντανά. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε οριακό σημείο. Αυτή είναι μια στιγμή για ουσιαστική συζήτηση στο υψηλότερο επίπεδο. Όχι για παιδαριώδες προσβολές. Θα ξεκινήσω εγώ. Ένα έγκλημα πολέμου συντρέχει όταν υπάρχει πρόθεση φυσικής εξόντωσης ενός έθνους, όπως ορίζεται από τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και το Καταστατικό της Ρώμης. Ποια είναι η υπεράσπιση της κυβέρνησης; (πέρα από το να με αποκαλεί αποτυχημένο ηθοποιό, κάτι που δέχομαι ευχαρίστως, έχοντας πρωταγωνιστήσει στο Batman & Robin;)».



Τα ισχυρά πολιτικά πιστεύω του Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο Κλούνεϊ, διαχρονικός υποστηρικτής και δωρητής των Δημοκρατικών, εκφράζει εδώ και δεκαετίες ανοιχτά τις πολιτικές του απόψεις, συχνά τονίζοντας ότι πρόκειται για ηθική υποχρέωση που απορρέει από την ανατροφή του από τον δημοσιογράφο πατέρα του και τον γάμο του με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ.

Το 2025 είχε προκαλέσει αίσθηση όταν έγραψε άρθρο γνώμης στους New York Times, καλώντας τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

Όταν ο Κλούνεϊ επαινούσε τον Τραμπ

Παρά το πολιτικό χάσμα που τους χωρίζει, ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει αναφέρει ότι στο παρελθόν διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Τραμπ πριν από την προεδρία του. Όπως είχε πει στο Variety πέρυσι: «Τον γνώριζα πολύ καλά. Μου τηλεφωνούσε συχνά και είχε προσπαθήσει να με βοηθήσει να μπω σε ένα νοσοκομείο για να δω έναν χειρουργό πλάτης. Τον έβλεπα σε κλαμπ και εστιατόρια. Ήταν ένας μεγάλος χαβαλετζής. Ή μάλλον, ήταν. Αυτό άλλαξε».

«Δευτεροκλασάτος ηθοποιός»: Όσα έχει πει ο Τραμπ για τον Κλούνεϊ

Όσο για τον Τραμπ, που δεν φημίζεται για την ανεκτικότητά του στην κριτική, έχει αντιδράσει πολλές φορές σε σχόλια που προέρχονται από το Χόλιγουντ. Ιδιαίτερα απέναντι στον Τζορτζ Κλούνεϊ, έχει κατά καιρούς απαντήσει με χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τον «δευτεροκλασάτο σταρ», «τριτοκλασάτο ηθοποιό», που δεν πλησίασε ποτέ στο να κάνει μια σπουδαία ταινία».



Τον Ιανουάριο μάλιστα, επέκρινε την απόφαση της Γαλλίας να απονείμει στον ηθοποιό και την οικογένειά του γαλλική υπηκοότητα, χαρακτηρίζοντας τους Κλούνεϊ «δύο από τα χειρότερα όλων των εποχών στα πολιτικά προγνωστικά».

«Ο Κλούνεϊ πήρε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική παρά για τις ελάχιστες και εντελώς μέτριες ταινίες του», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Δεν ήταν καθόλου κινηματογραφικός σταρ, ήταν απλώς ένας μέσος τύπος που παραπονιόταν συνεχώς για την κοινή λογική στην πολιτική».

Απαντώντας, και αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, ο Κλούνεϊ δήλωσε στο Hollywood Reporter: «Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο. Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο».