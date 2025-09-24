Νέος έρωτας για τον Κωνσταντίνο ντε Γκρες: Οι φωτογραφίες που τον πρόδωσαν, ηθοποιός η αγαπημένη του - iefimerida.gr

Με νέα σύντροφο εθεάθη ο μεγαλύτερος γιος του Παύλου Ντε Γκρες, Κωνσταντίνος Αλέξιος, στη Νέα Υόρκη και δεν είναι άλλη από την ηθοποιό Μάντλιν Κλάιν.



Η 27χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς του Netflix «Outer Banks» και ο Κωνσταντίνος επισκέφθηκαν το Lion’s Bar, στη συνοικία Ιστ Βίλατζ του Μανχάταν, με το ζευγάρι να μην κρύβει τον έρωτά του και να μοιράζεται οικείες στιγμές, σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το DeuxMoi.



Η ηθοποιός Μάντελιν Κλάιν

Το ζευγάρι ήταν ντυμένο χαλαρά, με την Κλάιν να φορά T-shirt, σκούρο παντελόνι και μπεζ καπέλο, ενώ ο Κωνσταντίνος ντε Γκρες επέλεξε ανοιχτόχρωμο μπλουζάκι, τζιν και ένα πουλόβερ στα χέρια του.



Σε τρυφερά ενσταντανέ ο Κωνσταντίνος Αλέξιος και η Μάντελιν

Σύμφωνα με το DeuxMoi, Κωνσταντίνος και Μάντελιν αντάλλασσαν τρυφερά φιλιά στην είσοδο του εστιατορίου, παρά τα αδιάκριτα βλέμματα των υπόλοιπων πελατών.



Σε ένα βίντεο που απέκτησε η ίδια gossip ιστοσελίδα, το φημολογούμενο ζευγάρι φαίνεται να περπατά χέρι-χέρι σε πολυσύχναστο δρόμο της Νέας Υόρκης, ανάμεσα στο πλήθος.



Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος μοιράστηκε μια φωτογραφία στα Insta stories του που δείχνουν την πλάτη μίας ξανθιάς κοπέλας, η οποία παρακολουθεί μία παρτίδα μπιλιάρδου, με πολλούς να λένε ότι πρόκειται για την ηθοποιό.

Ενθουσιασμένοι οι θαυμαστές της ηθοποιού

Οι θαυμαστές της Μαντελίν πάντως, είναι ενθουσιασμένοι με το νέο ειδύλλιο με κάποιον να γράφει στο Instagram: «Μπράβο της. Έχει έναν πρίγκιπα πλέον» ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Η ερωτική της ζωή με μπερδεύει τόσο πολύ, αλλά τουλάχιστον προχώρησε σε μεγάλη αναβάθμιση».



Να σημειωθεί πως η 27χρονη Μαντελίν Κλάιν ήταν ζευγάρι με τον Πιτ Ντέιβιντσον από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024 ενώ ο Κωνσταντίνος πέρυσι είχε φωτογραφηθεί με το μοντέλο Μπρουκς Νάντερ.