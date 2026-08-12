Νέος αρραβώνας στα 45 για την Αλεσάντρα Αμπρόζιο -Η πρόταση γάμου στην παραλία [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Αλεσάντρα Αμπρόζιο και ο σύντροφός της Μπακ Πάλμερ αρραβωνιάστηκαν.



Το 45χρονο μοντέλο της Victoria’s Secret, 45 ετών, ανακοίνωσε την Τρίτη 11 Αυγούστου ότι ο Πάλμερ της έκανε πρόταση γάμου τον Απρίλιο, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες από την πρόταση γάμου που έγινε στην παραλία. Στις εικόνες, ο Αυστραλός σχεδιαστής κοσμημάτων εμφανίζεται γονατισμένος μέσα σε μια καρδιά που είχε σχεδιάσει στην άμμο, ενώ άλλες φωτογραφίες δείχνουν το ζευγάρι να τρέχει στη θάλασσα και να αγκαλιάζεται. Σε βίντεο από drone, οι δυο τους χαμογελούν μέσα στην καρδιά στην παραλία. «Θα σε επέλεγα σε αυτή τη ζωή και σε κάθε ζωή», έγραψε η Αμπρόζιο στη λεζάντα της, συνοδεύοντας την ανάρτηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μοντέλο μοιράστηκε επίσης δύο Instagram Stories, γράφοντας ότι τέσσερις μήνες νωρίτερα είχαν πει «ναι» στο για πάντα και ότι κρατούσαν αυτή την όμορφη στιγμή κοντά στις καρδιές τους, μέχρι να είναι έτοιμοι να τη μοιραστούν.



Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Αμπρόζιο του ευχήθηκε δημόσια για τα γενέθλιά του. Αργότερα τον ίδιο μήνα, δημοσίευσε φωτογραφίες τους να φιλιούνται σε παραλία στην Praia Brava της Βραζιλίας. Στις 2 Ιανουαρίου, με αφορμή την έλευση του νέου έτους, μοιράστηκε ακόμη μία φωτογραφία τους. Δύο ημέρες αργότερα, ο Πάλμερ έκανε μια ανάρτηση με στιγμές από το 2024 και αναφέρθηκε στην Αμπρόζιο, εκφράζοντας τη χαρά του που τη βρήκε ξανά. Τον επόμενο μήνα, το ζευγάρι δημιούργησε κοινό λογαριασμό στο Instagram, όπου καταγράφει τα ταξίδια του σε διάφορα μέρη του κόσμου.



Η Αμπρόζιο είχε στο παρελθόν αρραβωνιαστεί τον επιχειρηματία Τζέιμι Μαζούρ, με τον οποίο ήταν μαζί από το 2008 έως το 2018. Οι δυο τους έχουν δύο παιδιά, την 17χρονη Άνια και τον 14χρονο Νόα. Ο Πάλμερ ήταν παντρεμένος με την Άσλεϊ Χαρτ, αδελφή του μοντέλου της Victoria’s Secret Τζέσικα Χαρτ, από το 2015 έως το 2017, σύμφωνα με το Women’s Health.