Νέο trailer για την πολυαναμενόμενη ταινία «Avatar: Fire and Ash» του Τζέιμς Κάμερον - iefimerida.gr

Η 20th Century Studios μόλις κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Avatar: Fire and Ash», το τρίτο κεφάλαιο της θρυλικής σειράς του Τζέιμς Κάμερον.

Μετά την τεράστια επιτυχία του «Avatar: The Way of Water» (2022), οι θαυμαστές επιστρέφουν ξανά στην πανέμορφη, αλλά επικίνδυνη Πανδώρα, όπου η οικογένεια Σάλι καλείται να παλέψει για την επιβίωσή της.

Η ιστορία επικεντρώνεται στην οικογένεια του Τζέικ Σάλι (Σαμ Γουόρθινγκτον) και της Νεϊτίρι (Ζόε Σαλντάνα), οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες απειλές και συγκρούσεις. Το τρέιλερ υπόσχεται έντονη δράση και συγκινητικά συναισθηματικά στιγμιότυπα, καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να προστατεύσουν την οικογένειά τους σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

Στην ταινία επιστρέφουν οι αγαπημένοι ηθοποιοί Κλιφ Κέρτις, Μπρίτεν Ντάλτον, Τρίνιτι Μπλις, Τζακ Τσάμπιον, Μπέιλι Μπας και η Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενσαρκώσει έναν σημαντικό νέο χαρακτήρα. Το σενάριο υπογράφει ο Τζέιμς Κάμερον σε συνεργασία με τους Ρικ Τζάφα και Αμάντα Σίλβερ, ενώ η σκηνοθεσία αναλαμβάνει φυσικά ο ίδιος ο Κάμερον.

Το «Avatar: Fire and Ash» έρχεται μετά την επιτυχία του «Avatar: The Way of Water», που συγκέντρωσε πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ. Σημειώνεται επίσης ότι το πρώτο «Avatar» (2009) παραμένει μέχρι σήμερα η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών, με εισπράξεις άνω των 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ταινία «Avatar: Fire and Ash» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου 2025.