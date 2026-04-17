 Book stories -«Εάν η αγάπη είχε πρόσωπο…»: Μία πρωτότυπη ιστορία για την αγάπη, την ισότητα και τη συμπερίληψη - iefimerida.gr
Book stories -«Εάν η αγάπη είχε πρόσωπο…»: Μία πρωτότυπη ιστορία για την αγάπη, την ισότητα και τη συμπερίληψη

Βιβλίο, «Εάν η αγάπη είχε πρόσωπο…», από τις Εκδόσεις Μελτέμι
Βιβλίο, «Εάν η αγάπη είχε πρόσωπο…», από τις Εκδόσεις Μελτέμι
Ο Λουκάς, ένας κωφός ξυλουργός και ο Μάρκος, ένας δάσκαλος σε αναπηρικό αμαξίδιο και θύμα ενδοοικογενειακής βίας, είναι ένα ομόφυλο ζευγάρι, που ζει σ’ ένα μικρό χωριό στην κορυφή ενός λόφου.

Η πίστη τους, τούς δίδαξε την καλοσύνη και την αποδοχή, όχι τον διαχωρισμό. Όταν το ιερό καντήλι της εκκλησίας σβήνει, ο Λουκάς και ο Μάρκος ξεκινούν ένα δύσκολο ταξίδι στο μοναστήρι του βουνού, για να φέρουν μία νέα φλόγα. Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις, αποδεικνύουν πως η αγάπη και η συνεργασία μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο.

Η συγγραφέας Βίκυ Μηνά
Η συγγραφέας Βίκυ Μηνά

Γνωρίζοντας τη συγγραφέα

Η Βίκυ Μηνά είναι εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και συγγραφέας. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο με θέμα «Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση». Επιπλέον, κατέχει πιστοποίηση στην Παιδοψυχολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και αρθρογραφεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα «Mother’s Blog». Το πρώτο της βιβλίο, «Εάν η αγάπη είχε πρόσωπο…», από τις Εκδόσεις Μελτέμι, είναι ένα διήγημα με στοιχεία παραμυθιού, το οποίο προάγει την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

