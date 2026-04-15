Νέο άλμπουμ από τη Μαντόνα μετά από επτά χρόνια -Το «Confessions on a Dance Floor: Part II» θα κυκλοφορήσει Ιούλιο - iefimerida.gr

Η βασίλισσα της ποπ Μαντόνα αποφάσισε να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ, το «Confessions on a Dance Floor: Part II», που είναι συνέχεια του χορευτικού άλμπουμ του 2005.

Θα είναι το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ μετά από επτά χρόνια και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records. Πρόκειται για μια επανασύνδεση με τον DJ Stuart Price, τον παραγωγό του αρχικού «Confessions on a Dance Floor», το οποίο περιλαμβάνει επιτυχίες όπως «Hung Up», «Sorry», «Jump» και άλλες.

Η ανακοίνωση του νέου άλμπουμ από τη Μαντόνα

Η Μαντόνα έκανε την ανακοίνωση με δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, μαζί με το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο την απεικονίζει να κάθεται πάνω σε ηχεία φορώντας μοβ εσώρουχα και ροζ ύφασμα να καλύπτει το πρόσωπό της.

«Το να χορεύεις rave είναι τέχνη»

Σε δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το Variety, η Μαντόνα κοινοποίησε το «μανιφέστο» της ίδιας και του Price κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ:

«Πρέπει να χορεύουμε, να γιορτάζουμε και να προσευχόμαστε με το σώμα μας. Αυτά είναι πράγματα που κάνουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια - είναι πραγματικά πνευματικές πρακτικές. Άλλωστε, η πίστα είναι ένας τελετουργικός χώρος. Είναι ένα μέρος στο οποίο συνδέεσαι - με τις πληγές σου, με την ευθραυστότητά σου. Το να χορεύεις rave είναι τέχνη. Είναι το να ξεπερνάς τα όριά σου και να συνδέεσαι με μια κοινότητα ομοϊδεατών. Ήχος, φως και δόνηση / Αναδιαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας / Μας τραβούν σε μια κατάσταση έκστασης. Η επανάληψη του μπάσου, δεν το ακούμε απλώς αλλά το νιώθουμε. Αλλάζει τη συνείδησή μας και διαλύει το εγώ και τον χρόνο».

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας του άλμπουμ έρχεται αφού η Μαντόνα υπαινίχθηκε ότι ένα νέο άλμπουμ με χορευτική μουσική θα κυκλοφορήσει το 2026, μετά την επιστροφή της στη Warner Records σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αποχώρησή της από την εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ