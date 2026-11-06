Λύθηκε το μυστήριο με το νέο άλμπουμ του ΛΕΞ -Πότε θα κυκλοφορήσει ο «Μπάσταρδος», η ιδιαίτερη προωθητική καμπάνια - iefimerida.gr

Ο ΛΕΞ επιστρέφει δισκογραφικά, με την ανακοίνωση αυτή να δίνει τέλος στον γρίφο που κυκλοφορούσε στα social media της τελευταίες μέρες.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Μπάσταρδος» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Η λίστα με τα τραγούδια έχει γίνει ήδη γνωστή, με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει στο Spotify.

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Το νέο project του καλλιτέχνη της ραπ από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει δέκα τραγούδια με την προωθητική καμπάνια να δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η εμφάνισης ενός μυστηριώδους προφίλ και το «επιτραπέζιο» που έκανε τον γύρο του διαδικτύου δημιούργησαν αρκετές θεωρίες από τους θαυμαστές του ΛΕΞ, που μπήκαν σε μία τάξη με την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ.

Από την διαγραφή των αναρτήσεων στον «Μπάσταρδο»

Όλος ο ντόρος γύρω από τον ΛΕΞ ξεκίνησε όταν διέγραψε τις προηγούμενες αναρτήσεις του από το Instagram και άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ του.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ένας λογαριασμός με την ονομασία «Μπάσταρδος», ο οποίος δημοσίευε αινιγματικό υλικό, αφήνοντας τους θαυμαστές να αναζητούν στοιχεία για το επόμενο άλμπουμ.

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Το επιτραπέζιο με άρωμα Θεσσαλονίκης και Παρασκευή και 13

Ένα από τα πρώτα στοιχεία της καμπάνιας που προκάλεσε αίσθηση ήταν ένα βίντεο με αισθητική που θυμίζει την δεκαετία του '90, στο οποίο εμφανίζονται τέσσερα παιδιά να παίζουν το επιτραπέζιο «Μπάσταρδος».

«Στην εποχή του μη χρόνου, μια λάθος κίνηση μπορεί να αλλάξει την ιστορία, η μάσκα περιμένει εσένα», ακουγόταν να λέει μία φωνή, η οποία ήταν του Αργύρη Παυλίδη, γνωστού από μεταγλωττίσεις σε παιδικές ταινίες και σειρές.

Επιπλέον, στο ταμπλό του επιτραπέζιου υπήρχαν χαρακτηριστικά σημεία της Θεσσαλονίκης, όπως η Καμάρα, ο Λευκός Πύργος και ο Πύργος του ΟΤΕ, ενώ η μάσκα που κάνει την εμφάνισή της παρέπεμπε στον Τζέισον, τον κλασσικό χαρακτήρα των ταινιών τρόμου «Παρασκευή και 13».

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Όπως προέκυψε και από τις ανακοινώσεις, η Παρασκευή και 13 είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ του ΛΕΞ, ενώ για το επιτραπέζιο πιθανολογείται ότι προσπαθεί να χτίσει μία ολόκληρη ιστορία για το άλμπουμ και να συνδέονται τα κομμάτια μεταξύ τους.

Η λίστα των τραγουδιών που είχε εμφανιστεί μέσω καρτών

Η δεύτερη θεωρία των θαυμαστών του Θεσσαλονικιού καλλιτέχνη της ραπ είναι ο τρόπος που έγινε γνωστή η λίστα των τραγουδιών.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν κυκλοφορήσει διάφορες κάρτες με ονόματα, οι οποίες φαίνονταν σα να είναι μέρος του επιτραπέζιου, αλλά τελικά ήταν τα δέκα κομμάτια που θα περιέχονται στο άλμπουμ.

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Σενάρια για συνεργασίες

Ένα θέμα που έχει προκαλέσει συζητήσεις είναι και το ενδεχόμενο το πόστερ που εμφανίστηκε στο πλαίσιο της προώθησης του άλμπουμ να έχει να κάνει με συνεργασίες που θα κάνει ο ΛΕΞ.

Οι θαυμαστές του ΛΕΞ συνδέουν διάφορα στοιχεία με το ενδεχόμενο στο άλμπουμ να συνεργαστεί με γνωστά πρόσωπα της ελληνικής ραπ σκηνής, όπως οι Dof Twogee, Squeezy Anks, Σαντάμ και Ηγεμόνας.

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Βέβαια, για το ενδεχόμενο συνεργασιών δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, με το τοπίο να αναμένεται να ξεκαθαρίσει όταν κυκλοφορήσει το άλμπουμ.