Νέλλη Γκίνη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήθελε να επανέλθει και γι’ αυτό έκανε αυτό που έκανε» -Το τελευταίο μήνυμα που της είχε στείλει - iefimerida.gr

Έχοντας γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη από μικρό παιδί, η Νέλλη Γκίνη μίλησε για τον χαρακτήρα του αδικοχαμένου τραγουδιστή, την τάση και τα όνειρα που είχε.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Νέλλη Γκίνη θυμάται τον Γιώργο Μαζωνάκη ως ένα ονειροπόλο παιδί που από επτά ετών ήθελε να γίνει ηθοποιός. Περιγράφει το συνεχές ενδιαφέρον του για το θέατρο και την έμφυτη ικανότητά του στην πρόζα.

Θεωρεί πως ο τραγουδιστής κάποια στιγμή έχασε τον δρόμο του, καθώς δεν βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι δίπλα του. Επισημαίνει πως είχε μεγάλη ανάγκη από αγάπη και θέλησε να επανέλθει μέσω του «The Voice».

Η ηθοποιός ανακαλεί μια στιγμή από τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι, όταν τον πήρε μαζί της στην Πάτρα. Θυμάται την ανησυχία του για τον λίγο κόσμο και τη δική της καθησυχαστική απάντηση.

Η Νέλλη Γκίνη αποκαλύπτει την τελευταία της επικοινωνία με τον καλλιτέχνη, παραθέτοντας μια φράση από το τελευταίο μήνυμα που της έστειλε, υπογραμμίζοντας τον ισχυρό μεταξύ τους δεσμό που παρέμενε μέχρι το τέλος.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια αρχικά εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του ερμηνευτή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.

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Παράλληλα υποστήριξε πως κάποια στιγμή έχασε τον προσανατολισμό του και πως στη συνέχεια θέλησε να επανέλθει, ειδικά μετά τη συμμετοχή του στο «The Voice» όπου έβλεπε την αγάπη του κόσμου.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ένα ονειροπόλο παιδί

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You» η Νέλλη Γκίνη εξήγησε τη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος δεν έπρεπε να είχε φύγει. Με τον Γιώργο είχαμε μια εξ αγχιστείας συγγένεια. Τον γνωρίζω από επτά χρονών παιδάκι. Ένα ονειροπόλο παιδί, το οποίο μιλούσε συνέχεια για το θέατρο. Ήθελε να μάθει για το θέατρο, ήθελε να γίνει ηθοποιός. Την είχε την πρόζα».

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Στη συνέχεια, η ηθοποιός στάθηκε στις δυσκολίες που, κατά την άποψή της, αντιμετώπισε ο τραγουδιστής στην πορεία του, υποστηρίζοντας πως είχε ανάγκη την αγάπη: «Θεωρώ ότι κάπου χάθηκε στον δρόμο ο Γιώργος και εκεί δεν βρέθηκαν οι σωστοί άνθρωποι για να τον κρατήσουν. Είχε πολλή ανάγκη από αγάπη ο Γιώργος, γιατί έδινε και πολλή αγάπη. Όταν πήγε στο The Voice, ήθελε να επανέλθει και γι’ αυτό έκανε αυτό που έκανε».﻿

«Μη φοβάσαι, Γιώργο μου, η νύχτα γεννάει»

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω η Νέλλη Γκίνη θυμήθηκε μια στιγμή από τα πρώτα βήματα του Γιώργου Μαζωνάκη στο τραγούδι, τότε που εμφανιζόταν σε μαγαζί της Πάτρας: «Είχε ξεκινήσει δειλά κάποια τραγουδιστικά βήματα και εμένα μου προτάθηκε να πάω στην Πάτρα και πήρα τον Γιώργο μαζί. Μου λέει: “Νέλλη, δεν έχουμε κόσμο” και του λέω: “Μη φοβάσαι, Γιώργο μου, η νύχτα γεννάει”».

Τέλος, αναφέρθηκε στην τελευταία φορά που επικοινώνησε μαζί του, αποκαλύπτοντας μια φράση από το τελευταίο μήνυμα που της είχε στείλει: «Μέχρι και το τελευταίο του μήνυμα μου λέει: “Αυτό δεν θα φύγει από κοντά μας”».