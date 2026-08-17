Νεκρή στα 36 της η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ -Πρωταγωνίστησε στις σειρές «Heroes» και «Nashville» - iefimerida.gr

Πέθανε σε ηλικία 36 ετών η Αμερικανίδα ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της.



«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τον τραγικό χαμό της αγαπημένης μας Χέιντεν. Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης, που χάρισε ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώρισαν - και στα εκατομμύρια ανθρώπων που την παρακολούθησαν στην οθόνη», ανέφερε ο εκπρόσωπός της σε δήλωση προς το ABC News.

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Η ηθοποιός πρωταγωνίστησε στις σειρές «Heroes» και «Nashville» / Φωτογραφία: Instagram/haydenpanettiere

Άγνωστη η αιτία του θανάτου της

Η είδηση του θανάτου της ηθοποιού, η οποία πρωταγωνίστησε στις τηλεοπτικές σειρές «Heroes» και «Nashville», έγινε γνωστή την Κυριακή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για τα αίτια ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε.



Ωστόσο, πηγές από τις αρχές επιβολής του νόμου επιβεβαίωσαν στο TMZ ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε ένα περιστατικό που αφορούσε την ηθοποιό και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Πηγές ανέφεραν επίσης στο Μέσο ότι η Πανετιέρ είχε παραπονεθεί πρόσφατα για πόνους στην πλάτη και ότι η ίδια και ο σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, πέταξαν από το Λος Άντζελες προς τον Νότο μόλις μία ημέρα πριν από τον τραγικό θάνατό της.

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Ποια είναι η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ

Η Πανετιέρ έγινε ευρέως γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της Κλερ Μπένετ στη σειρά «Heroes», η οποία προβλήθηκε από το 2006 έως το 2010. Αργότερα πρωταγωνίστησε ως Τζουλιέτ Μπαρνς στη σειρά «Nashville», από το 2012 έως το 2018, ερμηνεύοντας μια νεαρή σταρ της country μουσικής.

Η ηθοποιός είχε ξεκινήσει την επαγγελματική της πορεία σε πολύ μικρή ηλικία, εμφανιζόμενη σε διαφημίσεις πριν ακόμη συμπληρώσει έναν χρόνο ζωής. Στη συνέχεια συμμετείχε σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Remember the Titans» και «Scream 4».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός είχε επίσης δανείσει τη φωνή της σε χαρακτήρες κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών και είχε αποκτήσει σημαντικό κοινό μέσα από τη μακρά παρουσία της στην αμερικανική ψυχαγωγία. Για την ερμηνεία της στο «Nashville» είχε λάβει δύο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.

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Η Χέιντεν ήταν επίσης μητέρα μιας κόρης, της Κάγια, την οποία απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2014 με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, τον Ουκρανό πυγμάχο Βλάντιμιρ Κλίτσκο.