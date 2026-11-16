Νέες Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής - Η αγαπημένη σειρά ψωμιών εξελίσσεται μαζί με τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες

Τα προϊόντα που παραμένουν αγαπημένα στον χρόνο είναι εκείνα που δεν σταματούν να εξελίσσονται.

Όπως οι Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής. Από το 2005, όταν έφεραν στην ελληνική αγορά την πρώτη σειρά ψωμιών σε φέτες υψηλής διατροφικής αξίας, μέχρι σήμερα, ανανεώνονται διαρκώς, ακολουθώντας τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και ανάγκες των καταναλωτών.

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Σήμερα, οι Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής κάνουν ένα ακόμη σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδρομή, με ανανεωμένες συνταγές που δίνουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη διατροφική αξία και την ποιότητα. Με φυσικό προζύμι και φύτρο σταριού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χωρίς συντηρητικά, η σειρά εξελίσσεται ουσιαστικά, διατηρώντας παράλληλα αυτό που αποτελεί σταθερά την ταυτότητά της: τη γεύση και τη φιλοσοφία της υψηλής διατροφικής αξίας.

Στην καρδιά των Κρίς Κρίς Φετών Ζωής παραμένει το φύτρο σταριού, το έμβρυο του κόκκου του σιταριού και το πιο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά τμήμα του, καθώς περιέχει βιταμίνες μέταλλα, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά. Παράλληλα, το φυσικό προζύμι αναδεικνύει την αυθεντική γεύση και το πλούσιο άρωμα του ψωμιού και συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητάς του με φυσικό τρόπο, επιτρέποντας τη δημιουργία προϊόντων χωρίς συντηρητικά.

Σήμερα, η οικογένεια Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής παρουσιάζεται μέσα από τρεις ξεχωριστές προτάσεις: Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής 100% Ολικής Άλεσης, Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής Πολύσπορο και Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής με Αλεύρι και Σπόρους Σίκαλης.

Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής 100% Ολικής Άλεσης

Η αγαπημένη πρόταση της σειράς διατηρεί την πλούσια γεύση που γνωρίζουμε και επιλέγουμε εδώ και χρόνια. Πλέον, το Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής 100% Ολικής Άλεσης παρασκευάζεται χωρίς συντηρητικά χάρη στο φυσικό προζύμι, ενώ παραμένει πηγή πρωτεϊνών και φυτικών ινών. Μια απολαυστική και ισορροπημένη επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας.

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Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής Πολύσπορο

Το Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής Πολύσπορο ανανεώνεται και προσφέρει μια ακόμη πιο πλούσια γευστική εμπειρία μέσα από τη νέα συνταγή του με κολοκυθόσπορου, σε συνδυασμό με το μαυροσούσαμο και τον ηλιόσπορο. Παράλληλα, αποτελεί πηγή πρωτεϊνών και φυτικών ινών.

Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής με Αλεύρι και Σπόρους Σίκαλης

Την νέα σειρά συμπληρώνει το Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής με Αλεύρι και Σπόρους Σίκαλης, που ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική, γεμάτη γεύση της σίκαλης. Με φυτρωμένους σπόρους μέσα σε προζύμι σίκαλης και αλεύρι σίκαλης, αποτελεί πηγή πρωτεϊνών και μια ξεχωριστή καθημερινή επιλογή για όσους αγαπούν τη γεύση της.

Με τις ανανεωμένες συνταγές και τη νέα τους εικόνα, οι Κρίς Κρίς Φέτες Ζωής συνεχίζουν να εξελίσσονται, παραμένοντας πιστές σε όσα τις χαρακτηρίζουν από την πρώτη ημέρα: υψηλή διατροφική αξία, ποιότητα και γεύση. Και ταυτόχρονα, προχωρούν μπροστά, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες ανάγκες και επιλογές των καταναλωτών.