Το νεαρό αγόρι της φωτογραφίας, με την πλούσια χαίτη, είναι σήμερα διάσημος τραγουδιστής - iefimerida.gr

Δύο φωτογραφίες από το παρελθόν, όπου καταγράφεται ως παιδί και μετέπειτα ως νεαρός άνδρας, δημοσίευσε στο Instagram διάσημος σήμερα Έλληνας τραγουδιστής.

Η εν λόγω ανάρτηση ενθουσίασε τους followers του, οι οποίοι έσπευσαν να του στείλουν την αγάπη τους, αποθεώνοντάς τον στα σχόλια του post του.

Συγκινημένος ο Λευτέρης Πανταζής για την επερχόμενη συναυλία του στο Βεάκειο

Ο λόγος για τον Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος ανακοίνωσε την επερχόμενη συναυλία του στο Βεάκειο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας δύο εικόνες από το παρελθόν του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επερχόμενη συναυλία του στο Βεάκειο

«Βεάκειο 23 Σεπτεμβρίου! Μια ημερομηνία που ανυπομονώ να την ζήσω, και να την τραγουδήσω μαζί σας! Επιστρέφω στις γειτονιές της Νίκαιας, του Πειραιά, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στις αλάνες, που ως παιδί έκανα τα πρώτα μου μουσικά όνειρα. Δύσκολα χρόνια, αλλά στυλοβάτες δυνατοί των όσων ακολούθησαν. Πέρασαν χρόνια από πότε, αλλά οι μνήμες είναι τόσο φρέσκες, αναλλοίωτες στο διάβα του καιρού. Δεν ξέχασα, ούτε θα ξεχάσω! Βαθιά συγκινημένος για αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όλη αυτή την διαδρομή ζωής, μέσα από τραγούδια... που “γράψαμε” και αγαπήσαμε μαζί!», έγραψε ο Λευτέρης Πανταζής στη λεζάντα της ανάρτησής του.