Η νέα ζωή του Μεσούτ Οζίλ στην Τουρκία: Ζει σε μεγαλοπρεπή έπαυλη -Η σχέση με τον «παππού» Ερντογάν [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Μεσούτ Οζίλ μετά την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο το 2023, ζει στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ακόμα δεν έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον πατέρα του.

Ο πρώην διεθνής με τη Γερμανία, γεννήθηκε από γονείς Τούρκους μετανάστες στο Γκελζενκίρχεν, αλλά διατηρούσε πάντα ισχυρούς δεσμούς με την Τουρκία, οι οποίοι μετά την θητεία του στην Άρσεναλ τον οδήγησαν στη Φενερμπαχτσέ. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Μπασακσεχίρ, και έπειτα ο Οζίλ επέλεξε να παραμείνει μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη.

Το 2019, ο Οζίλ αγόρασε ένα οικόπεδο στην αριστοκρατική περιοχή Κιουτσούκ Τσαμλίτζα έναντι περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκεί έχτισε μια μεγαλοπρεπή έπαυλη με σύγχρονο γυμναστήριο και άλλες πολυτέλειες οι οποίες αποτελούν συχνά φόντο στις φωτογραφίες της συζύγου του, Αμίνε.

Η σύζυγος του Μεσούτ Οζίλ ποζάρει μπροστά την έπαυλή τους /Φωτογραφία: Instagram

Ο Οζίλ με τη σύζυγό του /Φωτογραφία: Instagram

Ο «παππούς» Ερντογάν

Σύμφωνα με την Bild, ο Οζίλ είναι γείτονας με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έγινε κουμπάρος στον γάμο του το 2019. Οι σχέσεις τους παραμένουν ιδιαίτερα στενές, με αναφορές να θέλουν τον Οζίλ να επισκέπτεται τον Τούρκο πρόεδρο όταν εκείνος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη ακόμα και χωρίς να έχει ειδοποιήσει ή προσκληθεί πρώτα.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι δύο κόρες του πρώην ποδοσφαιριστή φέρονται να αποκαλούν τον Ερντογάν «παππού».

Ο Μεσούτ Οζί με τη σύζυγο και τις κόρες του /Φωτογραφία: Instagram

Σε ρήξη εδώ και χρόνια ο Οζίλ με τον πατέρα του



Σε οικογενειακό επίπεδο, ο Οζίλ αν και διατηρεί επαφή με τη μητέρα του, Γκιουλιζάρ, η οποία αναμένεται να τον επισκεφθεί για να βοηθήσει με τον ερχομό του του τρίτου του παιδιού, οι σχέσεις με τον πατέρα του παραμένουν σε ρήξη από το 2013. Τότε, ο πατέρας και μάνατζέρ του, δεν κατάφερε να συμφωνήσει σε ανανέωση συμβολαίου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ τους.

Πλέον, ο Οζίλ ζει μία σχετικά ήσυχη ζωή στην Τουρκία, και ασχολείται με ακαδημία ποδοσφαίρου και φιλανθρωπίες. Ωστόσο, το 2024 προκάλεσε αντιδράσεις όταν δημοσίευσε μία φωτογραφία από το γυμναστήριο στο σπίτι του με τατουάζ που παραπέμπει στους «Γκρίζους Λύκους», μια ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση που έχει απαγορευτεί σε πολλές χώρες. Το 2024, επίσης, ο Οζίλ δημοσίευσε και διέγραψε στη συνέχεια έναν χάρτη που φαινόταν να αρνείται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ.