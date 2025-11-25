Παίκτης καζίνο για το μοιραίο τροχαίο Παντελίδη: «Ο Παντελής έχασε και το πρωί σηκώθηκε να φύγει, δεν οδήγησε αυτός» - iefimerida.gr

Ένα άτομο που μίλησε για το κύκλωμα των δήθεν επενδυτών που είχε βάση το καζίνο Λουτρακίου παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τη μέρα του θανάτου του Παντελή Παντελίδη, ισχυριζόμενο ότι δεν οδηγούσε ο τραγουδιστής τη στιγμή του τροχαίου.

Ειδικότερα, μιλώντας ανώνυμα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», ο άνδρας τόνισε ότι δεν ήταν παρών, αλλά «ξέρει τι έγινε» από όσα του μετέφεραν άτομα που βρίσκονταν μαζί με τον τραγουδιστή εκείνη την ημέρα.

«Έχασε και το πρωί σηκώθηκε να φύγει»

Ο άνδρας ανέφερε αρχικά σχετικά με τον Παντελίδη: «Ο Παντελής πήγε στο παιχνίδι, ήταν ήδη υπό την επήρεια αλκοόλ, πήγε, γέλαγε, έπινε και έπαιζε. Έχασε και το πρωί σηκώθηκε να φύγει. Εγώ δεν έχω γνώμη, αλλά ξέρω ότι δεν οδήγησε αυτός τελικά από όσα άκουσα μετά, ενώ είχε πάρει αυτός τα κλειδιά για να φύγει», είπε χαρακτηριστικά επικαλούμενος κάποιον φίλο του.

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Είχε χάσει, αλλά αυτόν δεν τον ενδιέφερε, ήταν πάντα χαμογελαστός, με το αστείο, με το τέτοιο. Δεν ήταν ο άνθρωπος του "πω, πω τι έπαθα και τι έκανα", δεν κλαιγόταν ποτέ. Από ότι έμαθα εγώ, πήρε η Φρόσω τηλέφωνο, που η Φρόσω βγήκε καλά από το τζιπ, μόνο η Μίνα και ο Παντελής, ο Παντελής ήταν νεκρός και η Μίνα βγήκε πολύ σοβαρά χτυπημένη. Η Φρόσω είχε βγει πολύ εύκολα και η Φρόσω ειδοποίησε κάποιους».

«Μπήκε στη θέση του συνοδηγού ο Παντελής και οδήγησε η Φρόσω»



Σχετικά με τη στιγμή του δυστυχήματος, τόνισε: «Εκείνη την ώρα όπως ήταν το τζιπ, δεν είχανε… αλλά η γνώμη η δικιά μου, έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν που μου το είπε ότι μπήκε στη θέση του συνοδηγού ο Παντελής και οδήγησε η Φρόσω».

Αναφερόμενος στον χαρακτήρα του τραγουδιστή, σημείωσε: «Έπαιζε, έπαιζε, του άρεσε το παιχνίδι, του άρεσε η καλή παρέα και του άρεσε και το ποτό, του άρεσε να πίνει. Ήταν εύθυμος άνθρωπος, δεν ήταν μουρτζούφλης, στραβόξυλο και αυτά, πολύ καλό παιδί».

